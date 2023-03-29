США ввели новые санкции против России: также под "раздачу" попал Китай

США ввели экспортные ограничения против 11 компаний из разных стран, среди которых – российские "Авиатех" и "Авиазапчасть". Причина – они действуют вопреки национальной безопасности или внешнеполитическим интересам страны.

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Об этом говорится в сообщении министерства торговли США, опубликованном в Федеральном реестре. Отмечается, что в список также вошли организации из:

Мьянмы;

Китая;

Никарагуа.

В минторговли США объяснили: в частности, "Авиатех" и "Авиазапчасть" продают, закупают и обслуживают военное оборудование, позволяющее режиму Мьянмы:

нарушать права человека;

совершать жестокие воздушные атаки, "в результате которых гибнут и страдают гражданские лица".

Новые санкции готовит и ЕС

В то же время в Евросоюзе заявили о подготовке нового пакета санкций против России и Беларуси. Причиной является намерение РФ разместить на территории РБ ядерное оружие.

"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", – сообщил высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

У России заканчиваются деньги

Тем временем из-за высокого дефицита российский Фонд благосостояния может закончиться уже этим летом. Таким образом, возможности для покрытия бюджетной дыры в РФ сокращаются.

"Деньги закончатся к лету. Нефтегазовые доходы сократились на 49%, а это 35% от доходов российского бюджета. Надо понимать, что в дальнейшем дефицит будет только нарастать", – объяснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он добавил, что бюджет России на текущий год планировался из расчета дефицита в 3 трлн рублей. Но только за январь-февраль дефицит составил 2,5 трлн – и это при том, что в феврале бюджетные расходы были сокращены на 15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в ближайшие годы значительно усугубится социальное неравенство. Средний класс будет сокращаться, а число бедных стремительно увеличится.

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