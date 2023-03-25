У России заканчиваются деньги, уже летом не будет чем покрывать дефицит бюджета, – экономист

В России из-за высокого дефицита Фонд благосостояния может закончится уже этим летом. Возможности для покрытия бюджетной дыры сокращаются.

Видео дня

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, у россиян ограничены возможности для покрытия дефицита.

"С такими темпами деньги закончатся к лету. Когда холодильник будет пуст, Соловьеву уже никто не поверит. Нефтегазовые доходы сократились на 49%, а это 35% от доходов российского бюджета. Надо понимать, что в дальнейшем дефицит будет только нарастать", – подчеркнул он.

Экономист добавил, что в 2023 году ситуация не стала лучше. Бюджет на текущий год планировался из расчета дефицита 3 триллиона рублей. Но только за январь – февраль дефицит составил 2,5 триллиона. Это при том, что в феврале бюджетные расходы были сокращены на 15%. За 2 месяца они съели 70% от запланированного дефицита.

Прошлый год 50 из 85 субъектов РФ закрыли с "дырами" в бюджетах на общую сумму 446,8 млрд рублей (5,91 млрд долларов). При этом 14 регионов провалили план по сбору налогов, а в 12 — столкнулись с падением доходов. Это прежде всего те субъекты, ведущие компании-налогоплательщики попали под западные санкции (Липецкая, Челябинская, Мурманская области, Красноярский край и другие), отмечает Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Канады собирается признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Также Канада ввела новые санкции против Ирана за поставку России "Шахедов" для ударов по Украине

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!