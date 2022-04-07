США возрождают для Украины программу времен Второй мировой: с ее помощью победили Гитлера, на очереди Путин

Сенат США единогласно одобрил возрождение ленд-лиза для Украины. Это программа времен Второй мировой войны, которая позволяет Штатам оперативно отправлять своим союзникам (Украине) все необходимое для войны: начиная от продовольствия и заканчивая оружием.

Об этом сообщает издание Politico. В свое время ленд-лиз позволил союзникам США в Европе победить нацистскую Германию во главе с Адольфом Гитлером. Теперь же программа должна помочь Украине одержать победу над РФ во главе с Владимиром Путиным.

В краткой речи в зале Сената лидер большинства Чак Шумер назвал массовые убийства "чистым злом", добавив, что российские войска осуществляют "геноцид" в Украине. Сенат единогласно принял важный закон, который позволяет президенту США Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие предметы снабжения на Украину в условиях кровавого вторжения России.

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"Сенаторы быстро поддержали это предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут дать отпор российским войскам, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – говорится в публикации.

Законодатели прибегают к экстраординарной тактике, которая в последний раз использовалась во время самого значительного глобального конфликта 20-го века – еще один признак того, что США и их союзники в Европе считают, что российское вторжение представляет собой экзистенциальную угрозу либеральному порядку.

"Это также свидетельствует о том, что западный мир верит, что Украина теперь может победить в борьбе с российскими оккупантами. Конгресс недавно утвердил военную и гуманитарную помощь Украине почти на 14 миллиардов долларов, часть из которых уже была распределена", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.

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