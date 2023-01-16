Украина получит от ЕС 18 млрд евро: что страна должна сделать взамен

ЕС предоставит Украине 18 млрд евро в 2023 году – под обязательства проведения реформ, необходимых для вступления в союз. Соответствующий меморандум уже подписан. Первый транш помощи ожидается уже на этой неделе (стартовала 16 января). Его размер должен составить 3 млрд евро.

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О предоставлении средств сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что эти средства помогут стране:

поддерживать макроэкономическую стабильность;

финансировать все критически важные расходы "в условиях варварской войны России против нашего государства".

"Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году. На этой неделе ожидаем получить первый транш в размере 3 млрд евро", – говорится в сообщении.

Как ЕС будет выделять Украине деньги

Украина не получит все 18 млрд евро сразу – сумма будет разбита на несколько траншей. Эти средства, по сути, даются в долгосрочный кредит на льготных условиях. Срок возвращения кредитов – до 35 лет, начиная с 2033 года. При этом проценты по ним вместо Украины покроют страны ЕС.

Впрочем, даже несмотря на войну, для выделения этих денег ЕС поставил Украине условие. Им является проведение необходимых для приближения к членству в Евросоюзе реформ.

На что уйдут средства

Выделяемые ЕС деньги Украина не сможет тратить по своему усмотрению. Эти средства должны пойти на:

неотложные бюджетные расходы (невоенные), включая выплату пенсий;

восстановление критически важной инфраструктуры;

начальную поддержку послевоенной реконструкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из самых цитируемых экономистов мира, профессор Гарвардского университета, бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф оптимистично настроен в отношении развития экономики Украины после войны. По его словам, Украина многое потеряла, но с другой стороны получила значительное доверие и славу на мировой арене.