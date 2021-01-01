В США, попри вето Трампа, ухвалили оборонний бюджет з поміччю для України та санкціями проти РФ

Сенат США 1 січня ухвалив оборонний бюджет країни на 2021 фінансовий рік, подолавши вето американського президента Дональда Трампа.

Раніше за документ проголосувала нижня палата. У Сенаті (верхній палаті) бюджет отримав необхідні дві третини голосів, передає CBS News.

Для розгляду цього питання Сенат зібрався в перший день нового року, хоча в Америці він вважається вихідним. 81 сенатор підтримав проєкт, проти висловилися 13.

Голоси "за" новий оборонний бюджет віддали як демократи, так і республіканці, що дозволило набрати кількість, необхідну для подолання вето президента.

Бюджет передбачає виділення військової допомоги для України в розмірі 250 млн доларів, а також санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Документ також включає:

поставки озброєнь Україні;

санкції проти проєкту "Турецький потік";

заборону на співпрацю військових РФ і США;

заклик до Пентагону збільшити кількість і масштаб навчань НАТО в районі Чорного моря із залученням України та Грузії;

вимогу до Пентагону протягом 180 днів представити звіт про підтримку Російською Федерацією "расово або етнічно мотивованих, практикуючих насильство екстремістських груп і мереж у Європі та Сполучених Штатах";

вимогу до ЦРУ протягом 180 днів представити доповідь про корупцію в РФ;

санкції проти Туреччини за поставки російських С-400.

Нагадаємо, 28 грудня Трамп підписав бюджет США на 2021 рік. У ньому закладено $290 млн на боротьбу з впливом Російської Федерації і $250 млн на допомогу Україні.

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