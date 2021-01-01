В США, попри вето Трампа, ухвалили оборонний бюджет з поміччю для України та санкціями проти РФ

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Економіка
29,5 т.
У США проголосували за оборонний бюджет

Сенат США 1 січня ухвалив оборонний бюджет країни на 2021 фінансовий рік, подолавши вето американського президента Дональда Трампа.

Раніше за документ проголосувала нижня палата. У Сенаті (верхній палаті) бюджет отримав необхідні дві третини голосів, передає CBS News.

Для розгляду цього питання Сенат зібрався в перший день нового року, хоча в Америці він вважається вихідним. 81 сенатор підтримав проєкт, проти висловилися 13.

Голоси "за" новий оборонний бюджет віддали як демократи, так і республіканці, що дозволило набрати кількість, необхідну для подолання вето президента.

Бюджет передбачає виділення військової допомоги для України в розмірі 250 млн доларів, а також санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Документ також включає:

  • поставки озброєнь Україні;

  • санкції проти проєкту "Турецький потік";

  • заборону на співпрацю військових РФ і США;

  • заклик до Пентагону збільшити кількість і масштаб навчань НАТО в районі Чорного моря із залученням України та Грузії;

  • вимогу до Пентагону протягом 180 днів представити звіт про підтримку Російською Федерацією "расово або етнічно мотивованих, практикуючих насильство екстремістських груп і мереж у Європі та Сполучених Штатах";

  • вимогу до ЦРУ протягом 180 днів представити доповідь про корупцію в РФ;

  • санкції проти Туреччини за поставки російських С-400.

Нагадаємо, 28 грудня Трамп підписав бюджет США на 2021 рік. У ньому закладено $290 млн на боротьбу з впливом Російської Федерації і $250 млн на допомогу Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

СШАСанкції проти РосіїВійськова допомога Україніконгрес СШАДональд Трамп