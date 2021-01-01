В США, попри вето Трампа, ухвалили оборонний бюджет з поміччю для України та санкціями проти РФ
Сенат США 1 січня ухвалив оборонний бюджет країни на 2021 фінансовий рік, подолавши вето американського президента Дональда Трампа.
Раніше за документ проголосувала нижня палата. У Сенаті (верхній палаті) бюджет отримав необхідні дві третини голосів, передає CBS News.
Для розгляду цього питання Сенат зібрався в перший день нового року, хоча в Америці він вважається вихідним. 81 сенатор підтримав проєкт, проти висловилися 13.
Голоси "за" новий оборонний бюджет віддали як демократи, так і республіканці, що дозволило набрати кількість, необхідну для подолання вето президента.
Бюджет передбачає виділення військової допомоги для України в розмірі 250 млн доларів, а також санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Документ також включає:
поставки озброєнь Україні;
санкції проти проєкту "Турецький потік";
заборону на співпрацю військових РФ і США;
заклик до Пентагону збільшити кількість і масштаб навчань НАТО в районі Чорного моря із залученням України та Грузії;
вимогу до Пентагону протягом 180 днів представити звіт про підтримку Російською Федерацією "расово або етнічно мотивованих, практикуючих насильство екстремістських груп і мереж у Європі та Сполучених Штатах";
вимогу до ЦРУ протягом 180 днів представити доповідь про корупцію в РФ;
санкції проти Туреччини за поставки російських С-400.
Нагадаємо, 28 грудня Трамп підписав бюджет США на 2021 рік. У ньому закладено $290 млн на боротьбу з впливом Російської Федерації і $250 млн на допомогу Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
24 грудня Трамп ветував прийнятий Конгресом США оборонний бюджет на $740 млрд. Американський президент стверджував, що документ стане "подарунком для Росії та Китаю".
Про свій намір накласти вето на згаданий документ Трамп заявляв неодноразово. Зокрема, його не влаштовували закон про захист технологічних компаній і нібито підігрування Китаю.
Також претензії президента США викликала відсутність норми щодо посилення контролю за соцмережами, питання виведення військ з Афганістану та інше.