США "обвалили" цены на нефть – Reuters

Утром 22 марта на азиатских торгах упали цены на нефть. Так, по состоянию на 4:00 по Гринвичу, фьючерсы на марку Brent снизились на 0,5% – до 74,95 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на на 0,6%, до 69,28 доллара.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: причиной снижения цен является неожиданный рост запасов сырой нефти в США, "что свидетельствует о возможном ослаблении спроса".

"Данные Американского института нефти засвидетельствовали, что запасы нефти в США выросли примерно на 3,3 млн баррелей за прошлую неделю (13-19 марта). Это противоречит ожиданиям аналитиков относительно сокращения запасов на 1,6 млн баррелей", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, рынки ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы США 22 марта. Ожидается, что по его результатам председатель ФРС обнародует новые экономические прогнозы и пути повышения процентных ставок центробанка.

"Хотя рынок ожидает, что ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов, некоторые ведущие обозреватели говорят, что она вполне может приостановить дальнейшее повышение – или отложить обнародование новых экономических прогнозов из-за проблем в мировом банковском секторе. Пауза в повышении ставок поможет стимулировать экономическую активность и, в свою очередь, повысит спрос на топливо", – объясняют аналитики.

Они напоминают: на прошлой неделе цены на нефть подверглись "наибольшему падению за последние месяцы". Причиной этого стали:

громкие банкротства американских банков;

кризис в европейском банке Credit Suisse.

Впрочем, отмечается, "экстренное спасение Credit Suisse помогло восстановить цены на нефть". А чиновники ОПЕК+ (картель стран-экспортеров нефти, а также ряд других), менеджеры хедж-фондов и участники нефтяного рынка "настаивают на том, что увеличение спроса подтолкнет цены к более высоким уровням в ближайшие месяцы".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем страны "Большой семерки" (G7) с большой вероятностью не будут пересматривать ценовой потолок на российскую нефть на текущей неделе (стартовала 20 марта). Причем даже несмотря на то, что сейчас РФ продает ресурс значительно ниже текущего порога в 60 долларов.

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