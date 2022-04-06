США не будут участвовать во встречах "большой двадцатки" с россиянами: заявление властей
Соединенные Штаты больше не будут участвовать во встречах G20 ("большой двадцатки"), в которых участвует Россия. В среду, 6 апреля, министр финансов США Джанет Йеллен разъяснила эту позицию коллегам из других стран.
"Президент Байден ясно дал понять, и я, безусловно, с ним согласна, что ни в одном из финансовых институтов России не может быть обычного бизнеса. Он попросил исключить Россию из G20, и я ясно дал понять своим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут русские", – цитирует Йеллен CNN.
Американский министр имела в виду ряд предстоящих встреч министров финансов государств из G20, запланированных на конец апреля, сообщил источник. Другой чиновник заявил, что Белый дом не исключил, что президент США Джо Байден примет участие в саммите G20 в 2022 году, если в нем примет участие Россия. Саммит лидеров состоится не раньше, чем через 7 месяцев.
Президент Штатов сказал во время пресс-конференции в Брюсселе в марте, что страну-террориста нужно исключить из G20. При этом для официального оформления такого шага необходимо согласие других членов. В "большую двадцатку" входят такие страны:
Аргентина;
Австралия;
Бразилия;
Германия;
Индия;
Индонезия;
Италия;
Канада;
Китай;
Великобритания;
Мексика;
страна-агрессор;
Турция;
США;
Франция;
Южная Корея;
ЮАР;
Япония;
Саудовская Аравия;
ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL, дипломаты Евроcоюза не смогли утвердить в среду, 6 апреля, новые санкции против России, предложенные Европейской комиссией (ЕК). До сих пор решаются технические вопросы, в том числе о том, повлияет ли запрет на уголь из страны-террориста на существующие контракты.
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