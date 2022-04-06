США не будут участвовать во встречах "большой двадцатки" с россиянами: заявление властей

Соединенные Штаты больше не будут участвовать во встречах G20 ("большой двадцатки"), в которых участвует Россия. В среду, 6 апреля, министр финансов США Джанет Йеллен разъяснила эту позицию коллегам из других стран.

"Президент Байден ясно дал понять, и я, безусловно, с ним согласна, что ни в одном из финансовых институтов России не может быть обычного бизнеса. Он попросил исключить Россию из G20, и я ясно дал понять своим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут русские", – цитирует Йеллен CNN.

Американский министр имела в виду ряд предстоящих встреч министров финансов государств из G20, запланированных на конец апреля, сообщил источник. Другой чиновник заявил, что Белый дом не исключил, что президент США Джо Байден примет участие в саммите G20 в 2022 году, если в нем примет участие Россия. Саммит лидеров состоится не раньше, чем через 7 месяцев.

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Президент Штатов сказал во время пресс-конференции в Брюсселе в марте, что страну-террориста нужно исключить из G20. При этом для официального оформления такого шага необходимо согласие других членов. В "большую двадцатку" входят такие страны:

Аргентина;

Австралия;

Бразилия;

Германия;

Индия;

Индонезия;

Италия;

Канада;

Китай;

Великобритания;

Мексика;

страна-агрессор;

Турция;

США;

Франция;

Южная Корея;

ЮАР;

Япония;

Саудовская Аравия;

ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, дипломаты Евроcоюза не смогли утвердить в среду, 6 апреля, новые санкции против России, предложенные Европейской комиссией (ЕК). До сих пор решаются технические вопросы, в том числе о том, повлияет ли запрет на уголь из страны-террориста на существующие контракты.

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