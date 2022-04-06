Застопорились на запрете угля. Страны ЕС не смогли сегодня утвердить санкции против России

Дипломаты Евроcоюза не смогли утвердить в среду, 6 апреля, новые санкции против России, предложенные Европейской комиссией (ЕК). До сих пор решаются технические вопросы, в том числе о том, повлияет ли запрет на уголь из страны-террориста на существующие контракты.

Еще 5 апреля ЕК предложила запретить импорт всех видов угля из России, сообщили источники. Об этом пишет Reuters.

Санкции должны быть одобрены правительствами стран ЕС 6 апреля, но на встрече представителей блока в среду были высказаны опасения, сообщили три источника, знакомые с ходом переговоров.

Как будет решаться вопрос, пока неясно, хотя дипломаты с оптимизмом смотрели на возможность достижения компромисса на новой встрече посланников ЕС. Она состоится завтра, 7 апреля.

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Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что было достигнуто согласие по таким пунктам:

запрет импорта угля (на 4 млрд евро в год), а также калийной соли, цемента, древесины, каучука, икры и водки (на 5,5 млрд евро в год);

запрет экспорта в Россию полупроводников, компьютеров, электрического и транспортного оборудования, в том числе для производства сжиженного газа (в целом на 10 млрд евро в год);

закрытие морских портов для российских судов и сухопутных границ для российских перевозчиков (по данным СМИ, за исключением энергоносителей, продуктов питания и лекарств);

запрет на все транзакции с банком ВТБ и еще тремя банками, которые уже отключены от SWIFT;

добавление "десятков физлиц" в санкционный список (включая олигархов и политиков).

Как сообщал OBOZREVATEL, американский Минфин ввел санкции против российского даркнет-рынка Hydra и криптобиржи Garantex. Hydra – крупнейший даркнет-рынок по торговле наркотиками, он также был на первом месте по объему нелегальных операций с криптовалютой. В ведомстве Россию назвали "раем для киберпреступников".

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