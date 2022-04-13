США пригрозили Китаю серьезными последствиями за подрыв санкций против России

США предупредили Китай и другие страны, которые попытаются помочь РФ обойти санкции, что это приведет к экономическим и финансовым последствиям для них. В то же время администрация Байдена твердо намерена привлечь Россию к ответственности за ее ее действия в Украине.

С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Голос Америки. Она подчеркнула: США готовы предпринимать действия, если близкие к агрессору страны попытаются "взорвать" масштабный пакет санкций, введенный Западом.

"На карту поставлено будущее нашего международного порядка – как мирной безопасности, так и экономического процветания. Объединенная коалиция не будет равнодушна к действиям, которые эти санкции подрывают", – отметила Йеллен.

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При этом она отметила: в Вашингтоне горячо надеются, что Китай использует свои "особые отношения" с Россией на пользу мира. В противном случае "положение Пекина в мире пострадает".

"Отношение к Китаю и готовность стран мира оказывать ему поддержку в дальнейшей экономической интеграции может зависеть от реакции Китая на наш призыв к решительным действиям в отношении России", – сказала министр.

В то же время Йеллен заверила, что Вашингтон приложит все усилия для того, чтобы Россия оказалась в экономической, финансовой и стратегической изоляции. "Пока Путин не прекратит свою чудовищную войну, администрация Байдена будет работать с нашими партнерами в этом направлении", – сказала она.

Отметим, что высказывания Йеллен прозвучали через несколько дней после того, как президент Джо Байден предупредил Индию, которая не ввела санкций против Москвы, что ее покупка большого количества нефти у России может помешать противодействию США российской агрессии в Украине. Особенно на фоне того, что Вашингтон оказывает давление на Китай и другие "неопределившиеся" в этом вопросе страны, чтобы те заняли четкую позицию и выступили против действий РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что китайская государственная энергетическая и химическая группа Sinopec приостановила переговоры о крупных инвестициях в нефтехимию и сбыт газа в России. В частности, она отказалась инвестировать до 500 млн долларов в новый газохимический завод. Причина – развязанная РФ война против Украины.