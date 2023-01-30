США и Украина обсудили механизм аудита американской помощи: заявление Кубракова

Цього тижня у ході аудиту американської допомоги у Києві перебували інспектори Міноборони, Державного департаменту США та USAID (Office of Inspector General).

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Під час зустрічі обговорили механізми та процедури прозорості та підзвітності використання коштів та допомоги, яку Україна отримує для відновлення та повоєнної відбудови.

Кілька тижнів тому Кабміном ухвалено рішення про створення Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. На порядку денному – опрацювання механізму координації та підзвітності донорської допомоги, зокрема і через імплементацію процедур закупівель міжнародних фінансових інституцій.

Ми запропонували створити відповідний механізм з аудиту допомоги Сполучених Штатів для проєктів відновлення спільно з U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO). Сподіваюся, це стане додатковим дієвим інструментом для забезпечення прозорості використання допомоги від партнерів.

Також наразі є критично важливий доступ до механізмів прямих закупівель у виробників, адже це заощаджує державним підприємствам мільярди гривень. Наприклад, завдяки прямий контрактам Укрзалізниці з американським Exxon Mobile чи польським Orlen за кілька місяців вдалося подолати дефіцит палива, що склався навесні. Разом з тим, за прямими договорами Укрзалізниця закупила електроенергію у НАЕК "Енергоатом" – і заощадила понад 4 мільярди гривень. На чверть зменшено витрати на закупівлю природного газу для потреб виробничих компаній.

Вдячний американським колегам за лідерську роль у підтримці нашої країни у боротьбі з російським агресором. Сьогодні Україна показує всьому світу, що є надійним і прогнозованим партнером, з працюючими антикорупційними інститутами, і ми продовжуємо рухатися у цьому напрямку.