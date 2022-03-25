Spotify полностью уходит из России: заявление компании

Стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции Spotify прекращает свою деятельность в России. Раньше он перестал продавать премиум подписку, а теперь совсем уходит с рынка.

Об этом написал в своем Telegram глава Минцифры Украины Михаил Федоров 25 марта. В Spotify уже прокомментировали ситуацию.

"К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. Тщательно обдумав наши альтернативы, исходя из текущих обстоятельств, мы пришли к сложному решению полностью прекратить наше обслуживание в России", – заявили в компании, пишет DiGital.

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Ожидается, что полный выход бизнеса из РФ займет несколько недель. В компании говорят, что полностью покинут Россию в начале апреля.

Ранее стало известно, что в России в ближайшее время единственные карты системы "Мир", которыю могут выпускать в России, отключат от Apple. Соответствующее обращение уже сделали к оператору платежной системы НСПК.

Как сообщают РИА Новости, бесконтактной оплатой Apple Pay россияне пользоваться не смогут. Уже загруженные карты перестанут работать в ближайшие дни, сообщили агентству в пресс-службе платежной системы.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что оккупанты на протяжении последних суток сосредоточились на проведении перегруппировки войск. Также они развернули настоящий террор для украинцев на оккупированных территориях.

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