В Европе нашли недвижимость соратников Путина, не попавших под санкции: расследование

Многие российские олигархи владеют в Европе элитной недвижимостью, которая зачастую оформлена на третьих лиц или подставные фирмы. Таким образом пропутинские миллиардеры уходят от замораживания объектов. Интересно, что некоторые близкие к Путину люди не вошли в санкционные списки ЕС и Британии.

Одним из таких людей является российский олигарх Григорий Березкин, который владеет группой ЕСН и зарабатывает на нефтепереработке и электроэнергетике в РФ. Об этом говорится в расследовании "Схемы" на YouTube.

Березкин также владеет российским медиахолдингом РБК и издательском домом "Комсомольская правда". Также он выступал на одной информационной панели в Петербургском международном экономическом форуме вместе с дочерью диктатора Владимира Путина Екатериной Тихоновой. У Березкина есть компания SCI Sunny Day, на которую записаны шале во Франции.

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Ею владеет сам олигарх и его жена – Елена. Компания владеет имуществом комплекса недвижимости Les Chalets Du Bhoutan за 5 млн евро. Согласно данным с кадастровой карты Франции, речь идет о шести шале в Куршевеле прямо возле одной из горнолыжных трасс.

Но Березкин не один такой. Известно также об Олеге Демченко – генеральном конструкторе Опытно-конструкторского бюро имени Яковлева. Оно входит в состав авиастроительной корпорации "Иркут", которая выпускает самолеты Су-30, именно их страна-террорист использует в кровавой войне против Украины.

У Демченко есть недвижимость во Франции на Лазурном берегу. Она записана на компанию SCI Olara, учредителем которой является он сам, а также жена Лариса и двое их детей.

Еще одним соратником Путина является Владимир Евтушенков – владелец концерна "РТИ Системы". Последний входит в топ-100 крупнейших оборонных компаний всего мира и поставляет радиотехническое оборудование для Минобороны России.

Евтушенков владеет тремя виллами на Лазурном побережье возле Ниццы. Недвижимость оформлена на компании из Франции, которыми владеют олигарх и члены его семьи.

Кроме того, у миллиардера есть недвижимость стоимостью 30 млн фунтов стерлингов в Великобритании. Сюда входит жилье в Лондоне по адресу 7 Holland Park Mews, London (W11 3SU) и 31 Holland Park, London (W11 3TA). Стоимость обоих объектов недвижимости Евтушенкова высока, прежде всего, благодаря удачному расположению.

При этом олигарх получил запрет на въезд в Британию и заморозку активов. В дальнейшем они могут быть конфискованы.

У подсанкционного миллиардера Михаила Фридмана нашли семейную виллу на юге Франции, в Сент-Тропе, в 580 кв. метров с бассейном, саунами и паркоместом под вертолет. Она оформлена на дочерей олигарха.

Как сообщал OBOZREVATEL, подсанкционные российские олигархи связаны с британской недвижимостью на 800 млн фунтов стерлингов ($955 млн). Большинство пропутинских миллиардеров попали под санкции после вторжения РФ в Украину.