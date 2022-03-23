Спецпред Путина уволился и покинул Россию

Специальный представитель президента РФ Владимира Путина Анатолий Чубайс, который с 2010-го до 2020-го возглавлял "Роснано" (ранее "Российская корпорация нанотехнологий"), уволился и покинул Россию. Причина – чиновник не поддерживал войну против Украины.

Об этом со ссылкой на два источника сообщает издание Bloomberg. Отметим, Чубайс активно ведет свою страницу в Facebook, однако с момента начала войны, 24 февраля, он перестал отвечать на вопросы читателей. Большинство из них интересовались его мнением о войне.

В России Чубайс считается представителем "либеральных взглядов". Он является одним из авторов реформ в 90-х. Мнения о их влиянии на Россию расходятся. Одни считают, что это позволило стране быстро восстановится после дефолта и хотя бы частично обрести черты свободной экономики (до прихода Путина к власти и фактически захвата целых отраслей государством).

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Другие же называют Чубайса автором российского кризиса, обвиняют в уничтожении госсобственности и масштабной приватизации предприятий. Увольнение Чубайса стало первым среди ближайшего окружения Путина с момента начала войны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России из Центробанка (аналог НБУ) уволился зампред, который курировал финансовые рынки, Сергей Шевцов. До этого, как сообщали источники, уволиться хотела и сама глава Центробанка Эльвира Набиуллина, однако отставку ей не согласовали.

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