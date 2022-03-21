Из Центробанка РФ уволился первый зампред: ранее хотела уйти и сама глава регулятора

В России из Центробанка (аналог НБУ) уволился зампред, который курировал финансовые рынки, Сергей Шевцов. До этого, как сообщали источники, уволиться хотела и сама глава Центробанка Эльвира Набиуллина, однако отставку ей не согласовали.

Как сообщает российский Интерфакс, "Сергей Швецов, куратор финансовых рынков в Банке России ушел с поста первого заместителя председателя ЦБ, но временно продолжит работу в регуляторе в должности советника председателя".

Отметим, ранее с помощью украинских хакеров удалось получить обращение главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллины к коллективу. Из него следует, что в коллективе российского Центробанка (аналог украинского НБУ) паника, глава ведомства попыталась успокоить коллектив, а также отметила, что "все хотели, чтобы этого не произошло".

Видео дня

Видео опубликовал на своей странице в Telegram cоветник главы МВД Украины Антон Геращенко. Набиуллина попыталась успокоить коллектив, который из-за жестких санкций по всему миру вынужден много работать и пытается спасти финансовую систему РФ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Набиуллинаподала в отставку, однако президент России Владимир Путин отказался ее увольнять. Из-за сложившейся ситуации РФ находится в состоянии дефолта, а вся финансовая система может в любой момент рухнуть.

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