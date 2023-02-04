Совет ЕС ограничил цены на нефть и нефтепродукты из России: какое решение приняли

Совет ЕС 4 февраля официально принял решение ограничить цены на российские нефтепродукты на уровне $45 за баррель. При этом стоимость нефтепродуктов, которые продают с премией к нефти (чаще всего это керосин и дизтопливо), ограничили на уровне $100.

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Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС. Так, это цена за баррель, при которой или ниже которой нефтепродукты из России освобождаются от запретов на финуслуги и транспортировку. То есть если Россия захочет поднять цены, то фактически не сможет продать энергоресурсы.

"Уровень потолка был установлен в тесном сотрудничестве с Коалицией ценового потолка и вступит в силу с 5 февраля 2023 года. Переходный период в 55 дней предусмотрен для тех судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были приобретены и погружены на судно до 5 февраля 2023 года и выгружены до 1 апреля 2023 года", – говорится в публикации.

Еще в декабре 2022 года Совет принял Решение (CFSP) 2022/2369, которое установило ценовой предел на сырую нефть на уровне 60 долларов США за баррель.

Международные ограничения, в том числе предельная цена на нефть в размере 60 долларов за баррель, введенная Большой семеркой, означают, что российская смесь Urals, которая ранее продавалась по той же цене, что и Brent, теперь продается с большим дисконтом.

Как сообщал OBOZREVATEL, чешская компания Net4Gas, являющаяся оператором системы транспортировки природного газа в стране, не получила последние ежемесячные платежи от главного российского поставщика. В компании выясняют причины, по которым российская сторона прекратила оплачивать мощности транспортировки топлива.

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