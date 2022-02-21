Украина теряет миллиарды: у Зеленского озвучили убытки от сообщений о вторжении России

Украина теряет 2-3 млрд долларов в месяц из-за постоянных сообщений о возможном российском вторжении. В частности, речь идет об остановленных инвестициях, дополнительной инфляции, потерях в туристической сфере, сокращении авиаперевозок.

Об этом в интервью украинским СМИ расскзал замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. "Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс. Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок – порядка 1,5-2 миллиарда долларов", – добавил он.

В то же время Шурма отметил: для продолжения госпрограмм и привлечения ресурсов под развитие Украине необходимо 4-5 млрд долларов. При этом, по его словам, необходимо учитывать и изменичивость ситуации.

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"Мы считаем, что подушки в 4-5 млрд долларов должно быть достаточно, чтобы продолжать государственные программы, которые мы запланировали. Но внешняя ситуация может меняться", – подчеркнул чиновник.

Вместе с тем он подчеркнул: потери в 2-3 млрд долларов Украина несет с января 2022 года. Тем не менее, уже в скором времени они должны значительно уменьшится. По словам Шурмы, этому могут послужить 2 фактора:

информационная стабилизация ситуации;

проистекающее из нее "поднятие болевого порога" – т.е., не настолько резкое и радикальное реагирование на информацию о возможном вторжении.

"Если уровень стресса будет такой же, то 2-3 млрд долларов – это ежемесячные потери, начиная с января. Если ситуация стабилизируется информационно хотя бы в таком состоянии как сейчас, то болевой порог поднимется и через два месяца таких потерь уже не будет", – акцентировал Шурма.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, администрация американского президента Джо Байдена подготовила первоначальный пакет санкций против России, который включает в себя запрет финучреждениям США обрабатывать транзакции для крупных российских банков. Ограничения могут ввести в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.