"Слуга народа" призвал украинцев не скупать доллары: какая причина

По оценкам экспертов, в 2023 году курс доллара в Украине будет держаться на уровне 41 грн. Кабмин же установил среднюю планку на уровне 42 грн. В связи с этим народный депутат от "Слуги народа" Александр Мариковский заверил украинцев, что запасаться валютой не нужно – тем более, что "инфляционные процессы все равно съедают любой ресурс, которым мы можем владеть".

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При этом он подчеркнул: прогнозы о росте курса до 50 грн и выше являются паническими и необоснованными. "Правительство, Вооруженные силы и вся Украина доказывают, что оснований для паники нет, поскольку наше государство серьезно защищается на всех фронтах, и международная поддержка, которая сейчас нам поступает, позволяет нам оперировать деньгами так, чтобы удерживать гривню на нынешнем уровне", – рассказал нардеп.

Мариковский отметил: несмотря на войну, гривня девальвировала не так сильно, как прогнозировалось в начале 2022 года. В частности, благодаря выпуску военных облигаций, "реализованных на сумму более 200 млрд грн".

В то же время он выразил мнение, что скупать валюту украинцам не стоит. Ведь:

инфляция "все равно съест любой ресурс, которым мы можем владеть";

международной поддержки Украине хватит для удержания нынешнего курса.

"Запасаться долларами не нужно", – резюмировал нардеп, выступая в эфире телемарафона.

Какой курс доллара 11 января

По состоянию на утро 11 января банки установили наличный курс доллара на уровне 40,2/40,7 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. ниже, чем было днем ранее – при чем как на покупку, так и на продажу.

На черном рынке же доллар покупают по 40,4 грн (на 12 коп. дешевле), а продают по 40,55 (на 10 коп. дешевле). Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным и составляет 36,56 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, наличный курс доллара в Украине в январе-феврале 2023-го, как и в последующие месяцы, в первую очередь будет зависеть от событий на фронте. Если резких изменений в военном плане не произойдет, возможны колебания курса на 2-3%, т.е. на 1-1,2 гривни за доллар.

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