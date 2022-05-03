Сколько Украине не хватает на армию, пенсии и зарплаты ежемесячно: "дыра" измеряется в миллиардах долларов

Украинский бюджет в апреле получил всего 76,2 млрд грн. В то время как ежемесячно на армию, пенсию, зарплаты и другие мелкие расходы приходится тратить 170 млрд грн. Разницу приходится покрывать не только за счет международной финансовой помощи, но и "печатания" денег.

Об этом в своем Telegram-канале написал член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. По его словам, сейчас это вынужденная мера, которая приводит к росту цен (инфляции). Однако, эту информацию стоит принимать во внимание в том числе, чтобы не поддаваться на предложения популистов, к примеру, продлить налоговые льготы.

"В месяцы, полностью покрытые войной (март, апрель), мы тратим около 170 млрд грн на все (социалку, армию, какие-то мелкие капитальные расходы и т.д.). Или $5 млрд– как и говорил Минфин. Расходы в месяц будут увеличиваться – инфляция, рост количества людей, нуждающихся в соцподдержке и т.д", – говорится в публикации нардепа.

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С 24 февраля 2022-го Украина привлекла в бюджет 4 млрд долларов помощи (речь идет исключительно о помощи в наполнении бюджета, без учета военной). Таким образом, еще одного миллиарда долларов не хватает ежемесячно.

"Откуда же берётся этот миллиард? Мы его "печатаем". Не буквально, конечно, но "напечатанных" более 70 млрд грн уже заложены в тех 143,8 млрд грн ОВДП. А это значит, что инфляция будет только увеличиваться, а цены расти", – добавил Железняк.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина запросила у стран "Большой семерки" финансовую поддержку в размере 50 млрд долларов. Средства должны пойти на покрытие дефицита государственного бюджета на протяжении следующих 6 месяцев.