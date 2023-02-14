Сколько стоит доллар в Украине 14 февраля: стало известно, какой курс установили банки

В Украине 14 февраля, во вторник, банки установили курс доллара на уровне 40/40,50 грн/$ (покупка/продажа). Официальный курс американской валюты остался на уровне 36,56 грн/$.

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Как свидетельствуют данные сайта "Минфин", самый высокий курс на продажу валюты установили Ощадбанк и Сенс Банк – 40,8 грн/$ и 40,7 грн/$ соответственно. В целом крупнейшие банки Украины установили такой курс:

ПриватБанк – 40,20 грн/$;

Ощадбанк – 40,80 грн/$;

Сенс Банк – 40,70 грн/$;

Укрексімбанк – 40,6 грн/$;

УкрСиббанк – 40,45 грн/$;

Універсал Банк – 40,4 грн/$;

OTP Bank – 40 грн/$;

ПУМБ – 41 грн/$;

Укргазбанк – 40,35 грн/$;

Райффайзен Банк – 40,5 грн/$.

Какой курс установили на черном рынке?

На черном рынке курс составляет 40,31/40,40 грн. В свою очередь официальный курс остался на уровне 36,56 грн/$, свидетельствуют данные НБУ.

В свою очередь курс евро банки установили на уровне 43/43,70 грн/$. Курс польского злотого – 8,60/9,25 грн/$

Что будет с курсом доллара на этой неделе?

По прогнозу директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, в течение недели – с 6 по 12 февраля – наличный курс доллара в Украине удержится на уровне до 41 грн/$. Нацбанк еще раз подтвердил, что не намерен пересматривать и фиксированный официальный курс гривны.

Других факторов, которые могли бы оказать существенное влияние на валютный рынок, также не наблюдается. Об этом Марченко рассказал в комментарии OBOZREVATEL. По словам банкира, в Украине установился баланс между спросом и предложением о наличной валюте.

Как ранее писал OBOZREVATEL, доллар в Украине "должен" стоить около 17,16 грн, а сама гривна недооценена на 53,5%, согласно так называемому индексу Биг Мака. Таким образом, гривна оказалась в топ-5 самых недооцененных валют в мире, на 4 месте.

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