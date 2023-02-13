"Реальный" курс доллара в Украине показал "индекс Биг Мака": гривня в топ-5 недооцененных валют

Доллар в Украине "должен" стоить около 17,16 грн, а сама гривня недооценена на 53,5% согласно так называемому индексу Биг Мака. Таким образом, гривня оказалась в топ-5 самых недооценённых валют в мире на 4-м месте.

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К таким выводам пришло британское издание The Economist в январском исследовании "Недооценённость национальных валют". Данные в нем получены на основе "индекса Биг Мака".

Рассчитали "реальный" курс доллара так: на момент проведения исследования в США бургер "Биг Мак" стоил $5,36, тогда как в Украине – 92 грн. Если разделить 69 на 5,81, получится 17,16.

Именно такой, по мнению аналитиков, является "справедливая" цена американской валюты в Украине. При этом официальный курс доллара в Украине остается фиксированным и составляет 36,56 грн.

В январе 2023 года гривня, по оценке аналитиков, стала четвертой в списке самых недооценённых валют мира. Первые три места заняли:

египетский фунт (недооценен на 65,6%);

индонезийская рупия (56,1%);

тайваньский доллар (53,9%).

Также "индекс Биг Мака" показывает и переоцененные валюты. Их в январе 2023 года оказалось пять (годом ранее было две). Это:

швейцарский франк (переоценен на 35,4%);

уругвайское песо (27,8%);

норвежская крона (22,9%);

шведская крона (4,8%);

датская крона (0,9%).

Впрочем, следует понимать, что "индекс Биг Мака" не является полноценным инструментом для оценки стоимости валют. Дело в том, что индекс учитывает только покупательскую способность. В реальности же на курс влияют и другие факторы, в том числе фундаментальные показатели экономики страны. Потому индекс показывает лишь общую логику курсов валют.

The Economist рассчитывает "индекс Биг Мака" дважды в год, однако не смог включить гривню в июльское обновление рейтинга, т.к. в стране на тот момент не работал McDonald's. В январе 2022 года гривня, по подсчетам аналитиков, была недооценена на 58,1% и занимала шестое место в списке самых недооценённых валют мира.

Как рассчитывают "индекс Биг Мака"

The Economist рассчитывает "индекс Биг Мака" еще с 1986 года. В основе подсчетов лежит стоимость классического бургера из McDonald's в разных странах. Выбор именно этого блюда объясняют тем, что "Биг Мак" можно рассматривать как своеобразный аналог продуктовой корзины – в его состав входят хлеб, мясо и овощи.

В качестве "нулевой отметки" берется цена "Биг Мака" в США. Предполагается, что при "справедливом курсе" бургер должен стоить столько же в любой стране мира.

С американским прайсом сравнивают цену, которая установлена в национальной валюте страны. Эту сумму переводят в доллары по текущему курсу. И если полученное число оказывается выше цены "Биг Мака" в США, валюта страны считается переоценённой, если ниже – недооценённой.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. Таким образом, отмену фиксированного курса привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям.

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