Сколько будет стоить доллар в Украине: банкир дал прогноз курса на неделю

В течение недели с 6 по 12 февраля наличный курс доллара в Украине удержится на уровне до 41 грн/долл. Нацбанк в очередной раз подтвердил, что не собирается пересматривать и фиксированный официальный курс гривни.

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Других факторов, которые могли бы существенно повлиять на валютный рынок также не наблюдается. Об этом комментарии OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко.

По словам банкира, в Украине установился баланс между спросом и предложением на наличную валюту. При этом следует учитывать, что такая ситуация сохраняется во многом благодаря действиям НБУ, которому приходилось практически каждый день выходить на межбанковский рынок и продавать дефицитную валюту.

В этом регулятору помогают поступления валютной поддержки от международных партнеров Украины, ведь валютная выручка украинских экспортеров значительно просела в условиях войны. "Это до 18 млрд евро от ЕС, которые Украина получит в течение 2023 года. Существует вероятность получения еще $16 млрд в рамках долгосрочного пакета помощи МВФ", – отметил Марченко.

Еще один критически важный фактор для валютного рынка – ход боевых действий. Успехи ВСУ обычно вселяют в участников рынка уверенность и укрепляют гривню. А риски, что РФ предпримет попытки наступления на фронте, наоборот, приводят к дестабилизизации.

Напомним, что в госбюджет-2023 был заложен курс 42 грн/долл. в начале года и 45 грн/долл. – в конце. Реалистичность этих расчетов будет зависеть от того, насколько оправдаются макроэкономические прогнозы, в частности о росте ВВП на 2-3% за год и инфляции до 2% в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Александр Мариковский считает, что прогнозы о росте курса до 50 грн и выше являются необоснованными.

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