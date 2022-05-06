Сколько резервов осталось у России и возможно ли их заблокировать: член группы Ермака-Макфола озвучил детали

В России золотовалютные резервы составляют 607,1 млрд долларов, замороженными оказалась половина этой суммы. Чтобы лишить РФ доступа к деньгам, нужны полные блокирующие санкции против российского центробанка не только со стороны США, но и ЕС, Великобритании и других партнеров.

Об этом в интервью ЭП рассказал член группы по разработке рекомендаций об ужесточении санкции Ерамака-Макфола, бывший глава Ощадбанка Андрей Пышный. "Эффект от санкций, введенных США, будет в разы сильнее, если столь же полные блокирующие санкции введут страны ЕС, Великобритания и другие наши союзники. Если бы эти страны ввели полные блокирующие санкции против центробанка, было бы невозможно кому-либо проводить операции через ЦБР или с имуществом ЦБР", – отмечает эксперт.

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При этом Пышный отмечает, что россияне готовились к возможному блокированию своих резервов еще с 2013-го. В результате долю долларовых резервов с этого периода сократили почти в четыре раза, а вот часть золота выросла в 2,5 раза.

"Полные блокирующие санкции, введенные США в отношении центробанка России, будут запрещать какие-либо транзакции или какие-либо отношения с центробанком, его имуществом или долей в любом имуществе в юрисдикции Штатов", – поясняет Пышный.

То есть такие ограничения могут затруднить и использования золота со своих резервов.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, Германия, Венгрия, которые категорически выступают против отказа от российского газа, уже сейчас могут полностью отказаться от голубого топлива из РФ. При этом эффект от такого решения был бы меньше, чем от первого года коронавируса.