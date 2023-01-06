Сколько денег Украина получила от международных партнеров в 2022 году: Шмыгаль назвал суммы

В 2022 году украинцы и бизнес уплатили в государственный бюджет более 900 млрд грн. Еще 425 млрд было уплачено в Пенсионный фонд и фонды социального страхования. Приблизительно 1 трлн грн государство получило от стран-партнеров.

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Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмигаль 6 января. Около 1 трлн грн Украине передали международные партнеры:

США – 410 млрд грн;

страны Европейского Союза (ЕС) и его институты вместе с Европейским инвестиционным банком – 390 млрд грн;

МВФ (Международный валютный фонд) – 88 млрд грн;

Канада – 60 млрд грн;

Великобритания – 35 млрд грн;

Всемирный банк – 34 млрд грн;

Япония – 17 млрд грн.

"Благодаря этой помощи в 2022 году мы сделали невозможное и профинансировали абсолютно все расходы бюджета. Мы не задерживали ни на один день ни пенсии, ни социальные выплаты, ни зарплаты учителям или врачам. Профинансировали все эти расходы в полном объеме и вовремя", – добавил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 17 млрд грн, конфискованных у российских банков, на восстановление разрушенного жилья украинцев. Отстройка должна начаться уже в ближайшее время.

Об этом заявил Денис Шмигаль во время своего выступления, которое доступно в его Telegram-канале. "Уже в ближайшее время рассчитываем начать восстановление за счет средств, конфискованных у российских банков. На спецсчете уже есть для этого 17 млрд грн, приоритет – разрушенное жилье людей", – сказал премьер.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что Украина в 2022 году получила 1,49 трлн грн безвозвратных средств. Из них 480,6 млрд грн – гранты, то есть международные деньги, подаренные стране.

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