Стало известно, на что потратят конфискованные деньги российских банков: заявление Шмыгаля

Правительство выделило 17 млрд грн, конфискованных у российских банков, на восстановление разрушенного жилья украинцев. Восстановление должна начаться уже в ближайшее время.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время своего выступления, которое доступно в его Telegram-канале. "Уже в ближайшее время рассчитываем начать восстановление за счет средств, конфискованных у российских банков. На спецсчете уже для этого есть 17 млрд грн, приоритет – разрушено жилье людей", – сказал премьер.

Также он добавил, что в 2023 году будет введено обязательное пенсионное накопление. У каждого украинца будет собственный накопительный счет. Кроме того, продолжится реформа госуправления – сократится количество чиновников, а полномочия министерств расширятся.

Ранее сообщалось о том, что Германия открыта для использования миллиардов евро из замороженных российских активов, чтобы помочь Украине в восстановлении. Но это произойдет, только если союзники поступят аналогично, и решение юридических вопросов будет возможно.

Глава МИД Германии Анналена Бербок требует от страны-агрессорки России компенсации за ущерб, нанесенный Украине. Она настаивает на том, что арест, по крайней мере, части замороженных активов должен быть вариантом, сообщили Bloomberg на условиях анонимности чиновники, знакомые с дискуссиями. Со своей стороны, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер придерживается более осторожной позиции. Он озабочен тем, что конфискация активов российского Центробанка может создать опасный прецедент и ввести европейские страны и их союзников в юридическую трясину.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Украина в 2022 году получила 1,49 трлн грн безвозвратных средств. Из них 480,6 млрд грн – гранты, то есть международные деньги, подаренные стране.

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