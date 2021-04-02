Сколько будет стоить доллар в Украине: НБУ показал стоимость

В Украине курс доллара с 1 до 2 апреля снизится на одну копейку и достигнет отметки в 27,81 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. В конце месяца традиционно компании закрывают свои сделки, количество операций растет. На данный момент предложение превышает спрос, в результате это позволяет постепенно снизить стоимость валюты.

В целом же гривня значительно дешевеет с оглядкой на динамику других валют развивающихся стран из-за снижения интереса к рисковым активам на глобальном рынке. Одна из главных причин – отставка главы турецкого центробанка, выступавшего за жесткую монетарную политику, и приход на его место сторонника низких процентных ставок.

Что влияет на стоимость доллара:

отсутствие позитивных новостей от МВФ;

ужесточение карантина;

конец месяца;

посевная.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году изменят правила покупки долларов, лимиты на операции с валютой могут убрать. По словам экспертов, это один из финальных этапов либерализации валютного рынка, который, как кажется на первый взгляд, нужен только бизнесу для работы с другими странами. Но на самом деле это коснется каждого украинца.