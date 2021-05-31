Сколько будет стоить доллар в начале лета: прогнозы экспертов

В ближайшее время в Украине ожидается незначительная девальвация гривни. Так считает большинство экспертов. Доллар плавно будет расти и имеет все шансы дойти к отметке в 27,6 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,55 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,5/27,7 грн", – прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Аналогичного мнения придерживается и его коллега из RoboForex Андрей Гойлов. Он предполагает, что стоимость доллара может дойти до 27,65 грн/$ в первой неделе мая.

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Среди факторов, которые влияют на валюту, эксперт выделил:

Нацбанк не выходит на рынок уже более 2-х месяцев;

активность основных игроков в конце месяца заметно упала. Многие из них уже провели операции и на межбанк теперь выходят только в случае острой необходимости;

нерезиденты за эту неделю увеличили свои портфели в ОВГЗ на 280 млн грн – до 97,53 млрд;

курс ВВП-варрантов Украины на международных рынках продолжает расти, достигнув отметки в 110,77% от номинальной стоимости. Пессимизма добавляет только тот факт, что нерезиденты игнорируют первичные размещения ОВГЗ.

При этом не радуют новости о ситуации с госдолгом. Он вырос на 1,28% и достиг 91,30 млрд долларов. При этом "прямой" внешний долг поднялся на 1,69 млрд долларов – до 45,12 млрд. Пока "долговое бремя" для Украины находится на приемлемом уровне.

Ранее сообщалось, что в июне в Украине работающих пенсионеров ждет перерасчет выплат, а активность на рынке труда снизится. Кроме того, вновь вырастут цены на газ. Также ожидается подорожание недвижимости, особенно однокомнатных квартир.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в пятницу, 28 мая, на отметке 27,52 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 2 копейки.