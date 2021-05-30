Курс доллара в Украине может развернуться: как и почему изменится стоимость валюты

В Украине курс доллара после снижения до максимальной в 2021 году отметки в мае (27,4 грн/$) может развернуться на 180 градусов и перейти к плавному росту. При этом как минимум в первую неделю лета ожидать выход коридора за психологические отметки не стоит.

О том, как и почему изменится курс доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.

Большинство опрошенных аналитиков уверено: в ближайшее время ожидается незначительная девальвация гривни. Доллар плавно будет расти и имеет все шансы дойти к отметке в 27,6 грн, при этом по состоянию на конец мая американская валюта продается за 27,4 грн/$.

Ситуация на фоне. Чистая продажа иностранной валюты со стороны населения с начала года превысила $1,1 млрд, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин. По его словам, объем чистой покупки иностранной валюты Нацбанком с начала года остается на отметке $220,5 млн. Международные резервы НБУ по состоянию на 26 мая составили $27,9 млрд, из них средства правительства в НБУ – $1,3 млрд.

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"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,55 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,5/27,7 грн", – прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

С такими оценками соглашается его коллега из RoboForex Андрей Гойлов. Он предполагает, что стоимость доллара может дойти до 27,65 грн/$ в первой неделе мая. Среди факторов, которые влияют на валюту, эксперт выделил:

Нацбанк не выходит на рынок уже более 2-х месяцев;

активность основных игроков в конце месяца заметно упала. Многие из них уже провели операции и на межбанк теперь выходят только в случае острой необходимости;

нерезиденты за эту неделю увеличили свои портфели в ОВГЗ на 280 млн грн – до 97,53 млрд.

курс ВВП-варрантов Украины на международных рынках продолжает расти, достигнув отметки в 110,77% от номинальной стоимости. Пессимизма добавляет только тот факт, что нерезиденты игнорируют первичные размещения ОВГЗ.

"Это служит позитивным сигналом для экономики Украины. При выходе зарубежных инвесторов на межбанк с покупками иностранных валют давление на гривну возрастет", – пояснил Гойлов.

С другой стороны, не радуют новости о ситуации с государственным долгом. Он вырос на 1,28% и достиг 91,30 млрд долларов. При этом "прямой" внешний долг поднялся на 1,69 млрд долларов – до 45,12 млрд. Пока "долговое бремя" для Украины находится на приемлемом уровне.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Forex Club, уверен, что настроения на сырьевых рынках улучшаются, цены на зерно восстанавливаются. "Если добавить весьма позитивные ожидания по урожаю, то ситуация складывается оптимистично для аграриев. Также, позитивной новостью стала активизация нерезидентов по покупке ОВГЗ", – отмечает Шевчишин.

В свою очередь конец месяца будет сопровождаться возмещением НДС, что сдержит предложение валюты и удержит гривну от укрепления. "Ожидаем, что курс останется в действующем диапазоне 27,5-27,6 гривен за доллар", – говорит эксперт.

В то же время Артем Беркович, старший аналитик компании Empori group, придерживается абсолютно другой позиции. Он считает, что доллар будет дешеветь. "Средний курс продажи наличного доллара может опускаться к уровню 27,3 по причине отсутствия спроса на валюту в стране, сезонного фактора, а также ожидания транша финансовой поддержки от внешних кредиторов", – говорит Беркович.

"Низкий спрос на валюту является причиной отсутствия бизнес-развития в стране, а также восприятием как данности того, что гривня сейчас будет стабильной. Если с начала года гривна выросла на 3,16% до 27,6 грн и нет предпосылок для ее резкой девальвации, значит должен быть более выгодный ценовой диапазон для покупки валюты", – отмечает Беркович.

Отметим, что Национальный банк уже два месяца не выкупает валюту с рынка. Причиной является ожидание нового транша от МВФ в $2,73 млрд до конца года в рамках распределения спецправа заимствования среди стран-участников. Новые денежные поступления позволят Нацбанку выйти на 100% уровень достаточности резервов.

Даже в случае плавного подорожания доллара в первую неделю мая ожидать выхода курса к новым отметкам не стоит.