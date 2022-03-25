Шольц сообщил о панике в Кремле из-за отказа Европы от российских нефти и газа

В российском правительстве паника из-за того, что Евросоюз и другие страны быстро решили отказаться от импорта российской нефти, газа и угля, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Такие решения имеют огромное значение для экономики страны-агрессора.

При этом немецкий канцлер признал, что Европе может понадобиться до 5 лет, чтобы полностью отказаться от российских энергоносителей. Об этом пишет Politico.

"Мы покончим с этой зависимостью (от российской нефти, угля и газа. – Ред) как можно быстрее, но делать это изо дня в день означало бы погрузить нашу страну и всю Европу в рецессию", – заявил Шольц.

До этого он заявил, что ФРГ построит собственные терминалы по приему СПГ (сжиженный природный газ) раньше, чем это планировалось. Кроме того, Нидерланды подписали пятилетний контракт на аренду плавучего терминала для импорта и хранения СПГ на конец этого года.

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Напомним, ранее лидеры Евросоюза отклонили требование президента РФ Владимира Путина платить за газ в рублях. Они также пообещали ответить главе Кремля.

"ЕС отреагирует на этот последний маневр России. Я бы не стал недооценивать возможности Германии и ЕС в целом в этом вопросе", – заявил премьер-министр Ирландии Майкл Мартин 24 марта в Брюсселе. Об этом пишет Вloomberg.

Ситуацию прокомментировал и немецкий канцлер. "Большинство соглашений и договоров абсолютно точно определяют валюту, в которой должен быть произведен платеж. Так обстоит дело сегодня, и мы будем следить за ситуацией", – заявил Олаф Шольц на пресс-конференции 24 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские чиновники пытаются найти выход из тупика, в который загнал страну Путин, приказав перевести в рубли расчеты за поставки газа в "недружественные страны". Для этого предлагают использовать все еще нелегализованную в РФ криптовалюту.

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