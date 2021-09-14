Закроют ли украинцев на локдаун, будет ли ревакцинация и когда пересмотрят тарифы: главные тезисы Шмыгаля

В Украине о кадровых перестановках в Кабмине станет известно уже этой осенью, хотя у премьер-министра Дениса Шмыгаля претензий к членам КМУ нет, он признал, что работают они неидеально.

Среди результатов – старт большой приватизации, а в планах – пенсионная реформа и удержание тарифов на газ. А уже в следующем году правительство столкнется с новым вызовом – ревакцинацией всех, кто уже сделал прививку от коронавируса. Об этом премьер рассказал 14 сентября на своей пресс-конференции. Мероприятие транслировалось на официальной странице Кабмина в YouTube.

Подробнее о главных тезисах Шмыгаля читайте в материале OBOZREVATEL.

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В Украине осталось 10 млн доз вакцин от коронавируса четырех разных видов. Уже сделали более 11 млн прививок, около 5,9 млн человек вакцинированы, 4,88 млн вакцинированы двумя дозами. Это немного больше 25% взрослого населения.

"24-25 млн мы должны вакцинировать до конца года. Это будет почти 100% взрослого населения. это план Минздрава... Почему важно вакцинироваться всем до конца года? В 2022-му, вероятно, может быть ревакцинация. Все страны к этому готовятся, т.к. неизвестно, какие штаммы будут появляться, как будет вести себя вирус. А совмещение вакцинации и ревакцинации – очень нежелательно, это будет сбивать ритм", – сказал Шмыгаль.

Премьер уверен, что Украина справляется с планом, еженедельно вакцинируется около 1 млн человек. "Мы меняем подход к карантину в красной, оранжевой и желтой зонах... Условия не ухудшаются, в некоторой степени даже улучшаются... Мы хотим, чтобы все работало, но должны обезопасить людей. В красной зоне ситуация такая же, но нужно, чтобы коллектив заведения был вакцинирован 2 дозами, посетители тоже должны показать сертификат о вакцинации 2 дозами", – сказал премьер. О жестком локдауне, добавил политик, пока речь не идет.

"Давайте доживем и увидим. Осень, начинается сезон, у меня претензий к Кабмину нет. Сегодня, как видите, Кабмин – технократический. Министры проводят массу времени на рабочих местах, а не на ток-шоу, правительство работает, а дальше увидим", – сказал Шмыгаль.

Ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в интервью OBOZREVATEL заявил о том, что из Кабмина уволят министра обороны Андрея Тарана, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, кроме того, есть вопросы к министру соцполитики Марине Лазебной.

Цена газа зафиксирована годовым контрактом "Нафтогаза" на уровне 7,96 грн. Этот контракт действует до 1 мая следующего года. Далее он пересматривается и предлагается следующий годовой контракт на следующий год.

"У большинства газопоставляющих компаний цена также зафиксирована на уровне меньше или в районе 8 грн для бытовых потребителей. И это очень важный момент, потому что цена на газ бьет мировые рекорды, по некоторым договорам превышает уже 700 долларов, и это больше 21 тыс. грн за тысячу кубов", – пояснил Шмыгаль.

По его словам, Кабмин и "Нафтогаз" выступают грантами того, что у бытовых потребителей в Украине цена на газ не изменится и останется в рамках годового контракта.

В 2021 году началась большая приватизация. Готовится к продаже 12 объектов, 6 ТЭЦ переданы из Фонда госимущества в управление "Нафтогазу", чтобы подготовиться и спокойно пройти отопительный сезон.

"Когда на этих предприятиях будут урегулированы задолженности, приватизация будет. Но это уже не в этом году. 6 ТЭЦ выходят из большой приватизации, зато заходят другие крупные объекты...

"Объединенная горно-химическая компания" могла быть продана 31 августа, но не все участники успели подготовится. "В связи с этим проведение конкурса перенесено на 2 месяца – на ноябрь. Это будет один из крупнейших объектов приватизации в этом году", – сказал Шмыгаль.

Для того, чтобы все украинцы получили субсидии, необходимо дополнительно выделить 12 млрд грн. "Сейчас у нас достаточно средств, чтобы до начала отопительного сезона выплачивать субсидии. С началом отопительного сезона сумма вырастет, и ориентировочно до конца года должна составить +12 млрд грн к тому, что у нас есть", – сказал Шмыгаль.

Получить деньги на субсидии можно за счет перевыполнения бюджета (уже на 28 млрд гривен).

На ряду с действующей солидарной системой заработает еще одна, накопительная. На нее будут отдельно откладывать часть зарплаты, эти деньги можно будет потратить при достижении пенсионного возраста.

"Не все страны смогли удачно внедрить (второй уровень пенс системы. – ред.). Поэтому рано говорить, за счет чего это будет в Украине. Очевидно, что начало внедрения будет проводиться за счет государства, чтобы люди привыкли, поняли и ощутили доверие к этому уровню пенсионной системы", – сказал Шмыгаль.

За 15 лет по его оценке государственные и негосударственные пенсионные фонды накопят 40-50 млрд долларов. "Сегодня внешний долг Украины – 90 млрд долларов, то представьте себе, что такое иметь внутренний инвестиционный ресурс 40-50 млрд долларов!", – сказал премьер.

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