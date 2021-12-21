"Северный поток-2" стал "головной болью" нового канцлера Германии – WP

Судьба газопровода "Северный поток-2" стала "головной болью" для нового немецкого канцлера Олафа Шольца. Поскольку Россия стягивает войска у границ с Украиной, Шольц находится под огромным давлением со стороны европейских союзников, чтобы те использовали трубопровод как "дубину" против политики президента РФ Владимира Путина.

Дипломатические, политические и экономические последствия от запуска скандального газопровода могут быть огромны. Об этом говорится в материале The Washington Post.

"Северный поток-2" простирается по 764-мильному маршруту к уже действующему трубопроводу "Северный поток" и удвоит пропускную способность российского газа в Германию. Однако путинская "труба", как ее часто называют, дает Кремлю стратегический вариант – отрезать Украину от транзита газа в Европу.

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Сенатор Тед Круз (штат Техас) пытается "забить гвозди в гроб трубопровода", он удерживает подтверждения послов администрации президента США Джо Байдена. Круз достиг договоренности с Лидером Большинства в Сенате Чаком Шумером о прекращении препятствий в обмен на январское голосование по масштабным новым санкциям против газопровода. Но для одобрения понадобится 60 голосов, то есть все республиканцы и еще 10 демократов.

Однако давление исходит не только от Круза. Администрация Байдена стремилась наладить отношения с Германией, которые были натянуты в годы правления Дональда Трампа, более осторожно подходя к "Северному потоку-2". Тем не менее, она не является поклонником этого проекта, о чем неоднократно заявлял сам Байден.

Белый дом и ряд лидеров из ЕС, особенно в Восточной Европе, хотят, чтобы Шольц дал обещание остановить "Северный поток-2" в случае усиления российской агрессии. К тому же в последние месяцы РФ обвиняют в газовом шантаже, что привело к резкому росту цен на топливо.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Шольца не поддаваться давлению со стороны России и не позволять использовать "Северный поток-2" в качестве инструмента для шантажа. Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, партия которой ("Зеленые/Союз90") давно выступает против трубопровода, также недавно заявила, что проект не следует открывать в случае эскалации конфликта со стороны РФ.

Как заявила Бербок в интервью Die Zeit, любая военная эскалация на российско-украинском рубеже может повлиять на судьбу газопровода. Она также указала, что в интересах ФРГ, чтобы энергия не использовалась в качестве оружия для дестабилизации Европы

Как сообщал OBOZREVATEL, цена на газ в Европе с начала 2021 года выросла аж в 10 раз. Сегодня, 21 декабря, стоимость взлетела до рекордной отметки – $2000 за тысячу куб. м.

Немалую роль в этом сыграл газовый шантаж России, однако в Кремле и "Газпроме" по-прежнему все отрицают. Рекордные цены на газ в ЕС скажутся и на украинцах – тарифы для населения могут переписать уже через несколько месяцев.