"Северный поток-2" разбили кувалдой перед куклой Путина на золотом унитазе: в ЕС прошли протесты

Участники активистской группы "Капутин" вместе с членами общественного движения Pulse of Europe провели акцию возле посольства Германии в Праге (Чехия). Они выразили свое недовольство из-за скандального российского газопровода "Северный поток-2". Активисты положили трубу с надписью "Путинский "Северный поток-2", а после разгромили ее кувалдой.

Общественники также выступают против политической риторики Германии, которая тормозит поставки оружия для Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Участники принесли с собой флаги Европейского союза и Украины, а также куклу российского президента Владимир Путина на золотом унитазе, рядом возле которого сидит кукла непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Участники группы "Капутин" с 2014-го устраивают в Чехии разные акции протеста против влияния России в ЕС.

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На Западе не утихают разговоры о санкциях и ограничениях, с которыми столкнется РФ и лично Путин в случае полномасштабного вторжения в Украину. Один из вариантов – полная остановка "Северного потока-2".

Как заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, возможные санкции против России в случае ее вторжения на Украину будут включать и блокировку газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил в эфире радиостанции RTL.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что проект сейчас является рычагом давления на РФ. Он добавил, что "трубу" не запустят в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину. С таким же мнением выступили и в Германии.

"У нас весь спектр ответов, в частности, по "Северному потоку-2". Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость", – заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок 27 января. Ее выступление транслировалось на сайте Бундестага.

Немецкий министр, которая всегда выступала против запуска скандальной "трубы", разъяснила позицию немецкого правительства по этому вопросу. "Мы работаем над пакетом жестких санкций с западными союзниками по этому делу, который охватывает несколько аспектов, включая "Северный поток-2", – цитирует Бербок французское издание Le Figaro.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, американские власти заявляют, что Россия может по "Северному потоку-2" поставлять в Европу водку или масло. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд пошутила на брифинге, что поскольку трубопровод уже достроен, он может использоваться для поставок чего угодно.