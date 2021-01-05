"Северный поток-2" остановят навсегда? Аналитик рассказал о новых санкциях США
США вместе с оборонным бюджетом расширили санкции против "Северного потока-2" на те компании, которые согласятся страховать или сертифицировать российский газопровод. Это существенно усложнит запуск проекта. Однако говорить о полной остановке "трубы" пока преждевременно.
Об этом OBOZREVATEL рассказал эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип. По словам аналитика, сейчас однозначно дать ответ, запустят ли газопровод, сложно.
"Я не могу профессионально сказать, что газопровод не будет достроен. Но не вижу гарантии, что он будет достроен. Кто будет сертифицировать газопровод? Очень много вариантов, но я не вижу однозначного ответа. Принятые санкции существенно усложняют запуск. Список запрещенных очень широкий, можно сказать, исключительный. Но точного ответ дать нельзя", – пояснил Прокопив.
Даже если найдут способ обойти все санкции, США могут расширить действующие запреты уже в отношении конкретных компаний, которые решатся помогать России. Противостояние между государствами продолжится.
Такое мнение разделяют не все эксперты. Cтарший научный сотрудник Atlantic Council Дайан Фрэнсис в своей статье на сайте организации утверждает: санкции США – губительны для "Северного потока-2". Мол, теперь добиться его завершения и введение в эксплуатацию будет практически невозможно.
Российский энергетический эксперт, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Кутихин в комментарии OBOZREVATEL напомнил, что "Северный поток-2" уже остановлен. А принятые санкции можно сравнить с последними гвоздями в гроб проекта.
Срыв строительства "Северного потока-2" – стратегический интерес Украины. Без новой "трубы" РФ будет зависеть от украинской газотранспортной системы. А это миллиарды долларов в бюджет (за оплату транзита) и возможность влияния на Россию.
Американцы же с одной стороны и сами не против поставлять свой газ в ЕС, а с другой – не хотят расширения влияния России на страны Европы.
В декабре 2019-го США заявили, что будут вводить санкции против всех компаний, которые помогают в строительстве "Северного потока-2". В тот момент стройка остановилась (не хватило достроить всего несколько процентов трубы).
Сейчас же американцы анонсируют новые ограничения: для тех, кто сертифицирует и страхует газопровод. А без сертификации и страховки запустить СП-2 не удастся. И если страховщика, возможно, удастся найти, то ни одна европейская компания не решится сертифицировать объект под угрозой санкций. Такое решение приняли уже в январе 2021-го.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Санкции США является главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.
Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения коснутся более сотни европейских компаний.
Госдепартамент США опубликовал разъяснения, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие судна для строительства "Северного потока-2", но и те, что занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.
В начале прошлого года Россия обещала достроить проект в конце 2020-го или в начале 2021, но пока работы не начинались. Наиболее вероятным кандидатом на роль трубоукладчика остается судно "Академик Черский", которое с мая находится в Балтийском море. Проблемой остается отсутствие страховки, без которой укладывать трубы в водах Дании нельзя.
Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". К тому же надежды россиян на то, что новый глава государства сможет смягчить санкции, бесполезны.
Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции за работу с проектом "Северный поток-2".
1 декабря издание Bloomberg сообщило, что Россия восстановит строительство "Северного потока-2" после года простоя.
Работы были остановлены после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела ограничительные меры против компаний, которые принимали участие в строительстве газопровода.