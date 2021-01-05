"Северный поток-2" остановят навсегда? Аналитик рассказал о новых санкциях США

США вместе с оборонным бюджетом расширили санкции против "Северного потока-2" на те компании, которые согласятся страховать или сертифицировать российский газопровод. Это существенно усложнит запуск проекта. Однако говорить о полной остановке "трубы" пока преждевременно.

Об этом OBOZREVATEL рассказал эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип. По словам аналитика, сейчас однозначно дать ответ, запустят ли газопровод, сложно.

"Я не могу профессионально сказать, что газопровод не будет достроен. Но не вижу гарантии, что он будет достроен. Кто будет сертифицировать газопровод? Очень много вариантов, но я не вижу однозначного ответа. Принятые санкции существенно усложняют запуск. Список запрещенных очень широкий, можно сказать, исключительный. Но точного ответ дать нельзя", – пояснил Прокопив.

Даже если найдут способ обойти все санкции, США могут расширить действующие запреты уже в отношении конкретных компаний, которые решатся помогать России. Противостояние между государствами продолжится.

Такое мнение разделяют не все эксперты. Cтарший научный сотрудник Atlantic Council Дайан Фрэнсис в своей статье на сайте организации утверждает: санкции США – губительны для "Северного потока-2". Мол, теперь добиться его завершения и введение в эксплуатацию будет практически невозможно.

Российский энергетический эксперт, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Кутихин в комментарии OBOZREVATEL напомнил, что "Северный поток-2" уже остановлен. А принятые санкции можно сравнить с последними гвоздями в гроб проекта.

Срыв строительства "Северного потока-2" – стратегический интерес Украины. Без новой "трубы" РФ будет зависеть от украинской газотранспортной системы. А это миллиарды долларов в бюджет (за оплату транзита) и возможность влияния на Россию.

Американцы же с одной стороны и сами не против поставлять свой газ в ЕС, а с другой – не хотят расширения влияния России на страны Европы.

В декабре 2019-го США заявили, что будут вводить санкции против всех компаний, которые помогают в строительстве "Северного потока-2". В тот момент стройка остановилась (не хватило достроить всего несколько процентов трубы).

Сейчас же американцы анонсируют новые ограничения: для тех, кто сертифицирует и страхует газопровод. А без сертификации и страховки запустить СП-2 не удастся. И если страховщика, возможно, удастся найти, то ни одна европейская компания не решится сертифицировать объект под угрозой санкций. Такое решение приняли уже в январе 2021-го.

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