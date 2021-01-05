"Північний потік-2" зупинять назавжди? Аналітик розповів про нові санкції США

США разом з оборонним бюджетом розширили санкції проти "Північного потоку-2" на ті компанії, які погодяться страхувати або сертифікувати російський газопровід. Це істотно ускладнить запуск проєкту. Однак говорити про повну зупинку "труби" поки передчасно.

Про це OBOZREVATEL розповів експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. За словами аналітика, зараз однозначно дати відповідь, чи запустять газопровід, складно.

"Я не можу професійно сказати, що газопровід не добудують. Але не бачу гарантії, що його буде добудовано. Хто буде сертифікувати газопровід? Дуже багато варіантів, але я не бачу однозначної відповіді. Ухвалені санкції істотно ускладнюють запуск. Список заборонених дуже широкий, можна сказати, винятковий. Але точної відповіді дати не можна", – пояснив Прокіп.

Навіть якщо знайдуть спосіб обійти всі санкції, США можуть розширити чинні заборони вже щодо конкретних компаній, які зважаться допомагати Росії. Протистояння між державами триватиме.

Таку думку поділяють не всі експерти. Старша наукова співробітниця Atlantic Council Даян Френсіс у своїй статті на сайті організації стверджує: санкції США – згубні для "Північного потоку-2". Мовляв, тепер домогтися його завершення і введення в експлуатацію буде майже неможливо.

Російський енергетичний експерт, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Кутіхін у коментарі OBOZREVATEL нагадав, що "Північний потік-2" уже зупинено. А ухвалені санкції можна порівняти з останніми цвяхами в труну проєкту.

Зрив будівництва "Північного потоку-2" – стратегічний інтерес України. Без нової "труби" РФ буде залежати від української газотранспортної системи. А це мільярди доларів до бюджету (за оплату транзиту) і можливість впливу на Росію.

Американці ж з одного боку і самі не проти постачати свій газ у ЄС, а з іншого – не хочуть розширення впливу Росії на країни Європи.

У грудні 2019-го США заявили, що будуть вводити санкції проти всіх компаній, які допомагають у будівництві "Північного потоку-2". Тоді будівництво припинилося (не вистачило добудувати лише кілька відсотків труби).

Зараз же американці анонсують нові обмеження: для тих, хто сертифікує і страхує газопровід. А без сертифікації та страховки запустити ПП-2 не вдасться. І якщо страховика, можливо, вдасться знайти, то жодна європейська компанія не наважиться сертифікувати об'єкт під загрозою санкцій. Таке рішення ухвалили вже в січні 2021-го.

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