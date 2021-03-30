Санкции США в скором времени могут остановить строительство "Северного потока-2". Соответствующий пакет санкций уже подготовлен Конгрессом и принят в качестве обязательного закона.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Гламаздин. По его словам, когда новые санкции будут применены в полном объеме, строительство газопровода прекратится.

"Насколько нам известно, администрация США готова применить эти санкции, но сейчас решаются некие технические детали, – говорит Гламаздин. – Я бы сказал, что на сегодня вероятность остановки этого проекта очень высока. Пока работа не остановлена, вероятность таких санкций приближается к 100%. Потому мы считаем, что этот газопровод не достроят".

К тому же, по мнению Вадима Гламаздина, не существует и легальных способов ввести трубу в эксплуатацию. Проект должен быть сертифицирован, а сертификационная компания, которая этим занималась, вышла из "Северного потока-2" из-за санкций. Это значит, что ни одна другая компания не сможет полностью провести сертификацию, ведь для соответствующей оценки компания должна следить за проектом все время.

Есть проблемы и со страховкой. В России нету страховых компаний такого уровня, которые могли бы страховать подобный проект. А все международные компании уже заявили, что не будут иметь с ним дело.

В то же время, Гламаздин не исключает возможности, что Россия может попробовать обойти закон и заставить европейцев качать газ через эту трубу другими способами.

"Можно вспомнить, что сделала Россия с транзитом из Туркменистана. Они просто взорвали трубу у себя на территории. И с 2009-го года ни одного кубического метра туркменского газа в Европу не поставляется. А до этого поставляли 50 млрд в год. Могут ли они взорвать трубы которые идут в сторону Украины? В теории - могут. а на практике - не знаю. Все будет зависеть от того, как поведут себя европейцы", – подытожил эксперт.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.