"Північний потік-2" зупиниться, це неминуче, – радник глави "Нафтогазу"

Санкції США незабаром можуть зупинити будівництво "Північного потоку-2". Відповідний пакет санкцій вже підготовлений Конгресом і ухвалений як обов'язковий закон.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив радник глави правління НАК "Нафтогаз України" Вадим Гламаздін. За його словами, коли нові санкції будуть застосовані в повному обсязі, будівництво газопроводу припиниться.

"Наскільки нам відомо, адміністрація США готова застосувати ці санкції, але зараз вирішуються якісь технічні деталі, – говорить Гламаздін. – Я б сказав, що на сьогодні ймовірність зупинення цього проєкту дуже висока. Поки робота не зупинена, ймовірність таких санкцій наближається до 100%. Тому ми вважаємо, що цей газопровід не добудують".

До того ж, на думку Вадима Гламаздіна, не існує і легальних способів ввести трубу в експлуатацію. Проєкт повинен бути сертифікованим, а сертифікаційна компанія, яка цим займалася, вийшла з "Північного потоку-2" через санкції. Це означає, що жодна інша компанія не зможе повністю провести сертифікацію, адже для відповідної оцінки компанія повинна стежити за проєктом весь час.

Є проблеми і зі страховкою. У Росії немає страхових компаній такого рівня, які могли б страхувати подібний проєкт. А всі міжнародні компанії вже заявили, що не матимуть із ним справи.

Водночас Гламаздін не виключає можливості, що Росія може спробувати обійти закон і змусити європейців качати газ через цю трубу іншими способами.

"Можна згадати, що зробила Росія з транзитом із Туркменістану. Вони просто підірвали трубу в себе на території. І з 2009-го року жодного кубічного метра туркменського газу в Європу не поставляється. А до цього постачали 50 млрд на рік. Чи можуть вони підірвати труби які йдуть в сторону України? У теорії – можуть. а на практиці – не знаю. Все буде залежати від того, як поведуть себе європейці", – підсумував експерт.

Проєкт "Північний потік-2" оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Однак пізніше терміни перенесли на кінець року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау публічно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2" за допомогою будь-яких інструментів.