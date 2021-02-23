"Северный поток-2" не смогут достроить и за три года, – директор Центра исследований энергетики

"Северный поток-2" не смогут достроить в ближайшие три-пять лет. Из-за введенных США санкций реализовать проект будет крайне сложно.

Об этом в комментарии РБК заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. "На протяжении трех-пяти лет к этому проекту не вернутся, а вернутся ли после этого – очень сложно прогнозировать", – считает эксперт.

Стоит отметить, что 22 февраля американцы ввели санкции против баржи "Фортуна", которая пытается достроить российский газопровод. Согласно заявлению Минфина США, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, ограничения коснулись компании "КВТ-Рус", которая официально владеет судном.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.