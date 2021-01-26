"Северный поток-2" может стать убыточным и остановиться навсегда, – польский аналитик

"Северный поток-2", на строительство которого потратили миллиарды евро, может стать убыточным. Вполне возможно, что проект будет дешевле полностью остановить.

Об этом польский аналитик и журналист Марек Будзиш написал для издания Wpolityce.pl. Газопровод эксперт сравнил с Байкало-Амурской магистралью, самым дорогим проектом СССР, работа над которым началась еще в 1926 году, а полностью запустить его удалось только в 2003-м.

"Парадоксально, но усиление давления на блокаду "Северного потока-2" со стороны США и стран Центральной и Восточной Европы, а также рост проэкологических настроений, которыми пренебрегают в Польше, могут способствовать решению оставить российский газопровод незавершенным. Это проект, который не принесет Москве никаких выгод, ни политических, ни тем более экономических. Немного похоже на знаменитую железную дорогу БАМ, построенную во времена Брежнева, на которую ушли миллиарды, но которая так и не стала прибыльной", – написал Будзиш.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

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