"Северный поток-2" будет готов через пару дней: партнеры "Газпрома" и Кремль оценили ситуацию

Проект российского газопровода "Северный поток-2" будет реализован уже в ближайшие пару дней, а первые поставки газа по этой "трубе" состоятся до конца года. Поэтому проект уже вряд ли смогут остановить с помощью санкций.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле за несколько дней до ухода в отставку. В своей оценке сроков завершения строительства Зеле сослался на главу компании-оператора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

"Не буду спекулировать на тему дополнительных санкций. Но хотел бы отметить, что между США и Германией достигнуто взаимопонимание в отношении того, что "Северный поток-2" может быть достроен. И через пару дней проект будет реализован", - сказал Зеле.

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В Кремле также уверены, что запуск "Северного потока-2" невозможно отменить. Более того, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова этот факт осознает и администрация президента США Джо Байдена.

"Администрация Байдена не изменила своей позиции, они по-прежнему против этого проекта, но они понимают, что его остановить невозможно... Когда ты понимаешь, что одержим какой-то нереализуемой задачей, то просто здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным", - цитирует Лаврова агентство Regnum.

OMV - австрийская нефтяная компания. Это одна из энергетических компаний, которые в 2017 года подписали соглашения с Nord Stream 2 AG о финансировании проекта "Северный поток-2". В этот список также вошли ENGIE, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall.

OMV вложила в строительство "трубы" 729 млн евро, хотя планировала потратить 950 млн евро. По словам Зеле, компании удалось потратить настолько меньше, просто благодаря оптимизации и уменьшению расходов на строительство.

Кроме того, компания уже начала получать первые выплаты за участие в проекте, уточнил Зеле. Западные санкции против компаний, работающих с "Северным потоком-2" не смогли повлиять на это.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, США и Германия пришли к соглашению о "Северном потоке-2". Договоренности предусматривают, что:

Германия будет добиваться продления транзитного контракта "Нафтогаза" с "Газпромом" (действующий договор перестанет действовать в конце 2024 года);

если РФ начнет использовать газопровод в качестве средства политического давления, Германия обязана добиваться санкций;

США и Германия будут помогать Украине в диверсификации поставок газа и развитии альтернативной энергетики.

Также президент США Джо Байден заявил: если Россия ужесточит агрессию против Украины, то США введут санкции против "Северного потока-2". На этом фоне OBOZREVATEL разбирался, при каких условиях остановят "Северный поток-2" и возможно ли это.