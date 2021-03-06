Сенаторы США потребовали остановить "Северный поток-2": Байдену поставили условие

Сенатор США Тед Круз откладывает утверждение Уильяма Бернса на посту директора ЦРУ, чтобы потребовать от администрации Джо Байдена сделать больше для остановки газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает издание Вloomberg Круз утверждает, что администрация должна наложить санкции на большее количество судов и компаний, которые, по словам республиканцев, явно помогают в строительстве. Он требует, чтобы Госдепартамент выпустил новый отчет – с указанием субъектов, которые подвергаются санкциям.

Администрация утверждает, что ей нужно больше времени, чтобы собрать доказательства всех участников строительства, и предполагает, что в ближайшее время будут введены новые санкции. Сенаторы-республиканцы утверждали, что администрация Байдена дает России окно возможностей, не налагая санкций на все организации, участвующие в строительстве трубопровода.

"Мы призываем администрацию исправить свои ошибочные действия, быстро и полностью выполнив санкции, предусмотренные законодательством США", – написали Байдену 40 сенаторов.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.