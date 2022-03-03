Санкции ударят по всем госпредприятиям из России: в Сенат США внесли законопроект HEROIAM SLAVA

Американские сенаторы Марко Рубио и Чак Грассли представили законопроект "о прекращении обогащения российских олигархов и отраслевых союзников РФ по схемам использования унизительного злодейства за рубежом". Законопроект получил название HEROIAM SLAVA. Так, предлагается ввести санкции в отношении всех российских госпредприятий.

HEROIAM SLAVA, названный в честь украинского лозунга, лишит компании, контролируемые или принадлежащие Кремлю, такие как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT, доступа к важному американскому капиталу, поскольку они финансируют военные прихоти президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте сенатора Марко Рубио.

"Путин активно подпитывает российскую военную машину за счет средств, генерируемых государственными корпорациями Москвы. Ни одно российское государственное предприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу, в то время как кровожадный диктатор ведет вторжение против Украины", – сказал сенатор.

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Грассли заявил, что поскольку Путин продолжает без разбора бомбить Украину и убивать невинных граждан, США должны предпринять все возможные шаги, чтобы Россия была полностью отрезана от американской столицы. "Российские государственные нефтегазовые компании финансируют военную машину Путина. Наш законопроект гарантирует, что американские компании не будут играть в этом никакой роли", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.