Самый большой обвал курса нацвалюты к доллару в истории: турецкая лира рекордно упала

Курс турецкой лиры установил новый исторический антирекорд по отношению к доллару. В понедельник, 13 декабря она ослабла на 4,2% – до 14,47 за доллар (28,24 грн по актуальному курсу). Главной причиной случившегося называют возможные действия турецкого центробанка.

По информации Bloomberg, основным фактором, обусловившим такое ослабление, стало предстоящее заседание центрального банка Турции на этой неделе. Ожидается, что на нем регулятор снизит ставку по операциям РЕПО (сделки купли-продажи центробанком государственных облигаций банков с условием их обратного выкупа).

Снижение ставки по операциям РЕПО является частью политики президента Турции Реджепа Эрдогана. Ее суть состоит в снижении стоимости заимствований для стимулирования экономики.

Падение курса турецкой валюты произошло после того, как 10 декабря агентство S&P Global Ratings понизило прогноз суверенного кредитного рейтинга страны до негативного. В S&P аргументировали свое решение рисками, связанными с "чрезвычайной волатильностью валюты" (степенью стабильности колебания курса. – Ред.).

В то же время отмечается: снижение ставок и значительное снижение курса лиры и далее будут влиять на инфляцию, которая может достичь пика на уровне 25-30% в годовом измерении в начале 2022 года. Т.е., уже скором времени в будущем курс турецкой лиры к доллару может установить очередной исторический антирекорд.

В конце ноября 2021 года Турцию охватили массовые беспорядки из-за рекордного падения лиры и последовавшего за этим резкого скачка цен. На улицы вышли сотни людей – они призвали к отставке правительства и членов правящей Партии справедливости и развития.

Тогда турецкая лира упала до 13,46 за доллар (27,85 грн/доллар). Это стало одним из самых больших обвалов местной валюты за последнее время.

Протесты прошли в ряде городов Турции. В Анкаре полиция пыталась помешать манифестантам, выставляя заграждения. Протестующие расходились в близлежащие переулки, однако потом снова собирались в шествие.

Protests in #Ankara and Istanbul after the dollar's rise#Turkey #Turkish_Lira pic.twitter.com/Z9ounONVsA