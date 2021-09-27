Маємо переконливий фінансовий результат банківського сектору за підсумками 8 місяців – 45,6 млрд грн чистого прибутку. Це майже на 40% перевищує торішній показник (32,6 млрд грн за 8 місяців 2020 року) і є кращим за результати у відповідні періоди понад десяти років поспіль.

Які головні чинники прибутковості?

Швидке зростання операційних доходів та істотне скорочення резервування: чисті процентний та комісійний доходи зростають темпами близько 30% р/р, водночас відрахування в резерви під кредити зменшилися в річному вимірі майже на 65%.

Банки й надалі нарощують кредитування бізнесу і населення: приріст чистих гривневих кредитних портфелів у корпоративному сегменті перевищив 30% з початку року і 40% у річному вимірі. Обсяги чистих гривневих кредитів фізичним особам зросли відповідно на 24% та на 29%. Іпотечні кредити зберігають випереджувальну динаміку порівняно зі споживчим кредитуванням: +37% за 8 місяців та +51% р/р.

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Водночас зберігається позитивна динаміка залучень коштів клієнтів у національній валюті: приріст гривневих депозитних портфелів бізнесу та населення становив у річному вимірі +29% та +15% відповідно.

Окремо хотів би зазначити, що банки здійснюють належну оцінку кредитних ризиків та зберігають прийнятну якість кредитних портфелів. Про це, зокрема, свідчать нещодавні результати оцінки стійкості сектору, яка цього року включала в себе традиційну оцінку якості активів для всіх банків і відновлене (після вимушеної перерви у 2020 році) стрес-тестування для 30 найбільших фінустанов.

Національний банк здійснює оцінку стійкості банків з метою завчасного виявлення основних ризиків для сектору загалом і можливих слабких місць для окремих гравців. Сума дефіциту капіталу, виявлена в результаті стрес-тестування, відображає масштаб потенційних проблем. Показово, що цьогоріч вона є значно меншою, ніж у докризовому 2019 році: 5,3 млрд грн за базовим сценарієм порівняно з 35,3 млрд грн два роки тому. Лише 4 банки з 30 мають вжити додаткових заходів для зниження ризиків своєї діяльності.

Тож можемо впевнено стверджувати, що загалом банківська система є стійкою, добре капіталізованою та ліквідною для фінансової підтримки сталого зростання економіки.

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