Ряд стран ЕС выступил против введения эмбарго на российский газ

Австрия, Германия, Болгария и Венгрия выступают против введения эмбарго на российский газ. В частности, австрийский канцлер отметил, что оно принесет больше вреда Евросоюзу, чем России.

"Канцлер Австрии Карл Нехамер заявил, что отключение российского газа прямо сейчас невозможно и что Европейский союз должен обратить внимание на санкции, которые наносят больше вреда России, чем ЕС. [Он подчеркнул, что] Австрия не одинока с этим аргументом против эмбарго, процитировав позиции Германии, Болгарии и Венгрии", – сообщает CNN.

При этом, отмечается, Нехамер признал: ЕС зависит от российского газа. "Наша промышленность зависит от газа. Поэтому мы должны определиться с санкциями, которые навредят России больше, чем нам", – сказал он.

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В то же время австрийский канцлер выразил уверенность в том, что вопрос о газовом эмбарго не расколет ЕС. А также анонсировал введение новых ограничений против РФ.

"Мы примем решение о дополнительных санкциях против России. Потому что хотим показать: Евросоюз един во мнении, что эта война должна закончиться", – отметил Нехамер.

В свою очередь Польша уже заявила, что если Европейский Союз в ближайшие месяцы не введет эмбарго на поставки российских энергоресурсов, она сделает это сама. "Если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны поступить так же", – сказал замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский.

Ранее же Польша уже приняла решение не продлевать контракт на поставки газа с "Газпромом". Срок его действия истекает в конце 2022 года. Однако теперь стало известно, что запрет на российский газ могут ввести раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-советник диктатора РФ Владимира Путина Андрей Илларионов ранее заявил, что введение Западом запрета на поставки российских энергоносителей могло бы остановить войну в Украине. По его словам, это один из очень эффективных инструментов, которые до сих пор находятся в распоряжении западных стран.