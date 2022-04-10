Введение Западом эмбарго на российскую нефть и газ может остановить войну, – экс-советник Путина

Введение Западом запрета на поставки российских энергоносителей могло бы остановить войну в Украине. Россия "не восприняла всерьез" угрозы других государств сократить потребление российского газа и нефти. Несмотря на попытки уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов, Европа продолжает их покупать.

Об этом рассказал российский политолог и экс-советник диктатора РФ Владимира Путина Андрей Илларионов для ВВС. "Могу поспорить, что, вероятно, в период месяца или двух война в Украине будет прекращена", – сказал он, прогнозируя эффект от глобального нефтяного эмбарго.

Илларионов указал, что это один из очень эффективных инструментов, которые до сих пор находятся в распоряжении западных стран. По его словам, Путин был готов пережить удар по экономике, который показывает, в чем заключаются его приоритеты.

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"Его территориальные амбиции, его имперские амбиции гораздо важнее всего остального, включая средства к существованию населения России и финансовое положение в стране… даже финансовое состояние его правительства", – говорит его бывший советник.

Илларионов добавил, что смена правительства в РФ "рано или поздно" случится, она неизбежна. Причем при нынешнем политическом режиме для России абсолютно невозможно иметь какое-либо позитивное будущее. Политолог также отметил, что при Путине Россия "не может быть снова интегрирована в международные отношения, в мировую экономику".

Как сообщал OBOZREVATEL, правительства стран ЕС уже на этой неделе собираются начать дебаты касательно отказа блока от поставок российской нефти. Европейские чиновники стремятся сделать нефть ключевым аспектом следующего пакета санкций против РФ из-за кровавой войны, которую последняя развернула против Украины.