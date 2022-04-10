Польша не будет ждать решения ЕС и запретит российский газ

Если Европейский Союз в ближайшие месяцы не введет эмбарго на поставки российских энергоресурсов, Польша сделает это сама. Таким образом страна хочет подать пример другим государствам ЕС.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский в интервью Berliner Zeitung. Однако он уточнил, что решения только одной Польши будет недостаточно, чтобы нанести решающий удар по российской экономике.

"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны поступить так же... Только совместное решение европейских государств имеет смысл", – сказал Шинковский.

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При этом он уверен: запрет на импорт российского газа не разрушит экономику Германии. Именно это является ключевым аргументом ФРГ для отказала от введения эмбарго.

Польша ранее уже приняла решение не продлевать контракт на поставки газа с "Газпромом". Срок его действия истекает в конце 2022 года. Однако теперь стало известно, что запрет на российский газ могут ввести раньше.

Евросоюз 8 апреля ввел пятый пакет санкций против России. Среди прочего, он предусматривает блокировку поставок российского угля – это стало первым энергетическим эмбарго в отношении РФ. Куда более болезненный для российской экономики запрет на закупки нефти и газа остается предметом обсуждений и дискуссий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европарламент при этом абсолютным большинством голосов принял резолюцию с требованием немедленно и полностью запретить импорта всех энергоносителей из РФ. Также в резолюции содержится требование отключить от SWIFT абсолютно все российские банки.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Европа должна действовать более решительно и ввести эмбарго на закупки у России нефти и газа. Покупка энергетических ресурсов приносит агрессору деньги, которые в итоге тратятся на убийство украинцев. При этом суммы немалые – каждый день РФ получает от ЕС 380 млн евро за газ 360 млн евро за нефть.

А председатель Европейского совета Шарль Мишель признал: ЕС рано или поздно придется вводить ограничения против поставок газа и нефти из РФ. Руководство Евросоюза уже разработало план по отказу от импорта 2/3 российского газа. Он включает в себя поиск альтернативных поставок и смягчения последствий кризиса.