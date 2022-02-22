Рубль в одночасье превратился в одну из самых нестабильных валют мира

В России продолжается падение нацвалюты – буквально через несколько часов после признания Кремлем "независимости" террористов из "Л/ДНР" она стала одной из самых нестабильных в мире. Рубль к доллару находится на минимальных значениях с конца января. Безналичный доллар торгуется выше 80 руб., евро поднимался выше 91 руб. впервые с апреля-2021.

Падение акций российских компаний замедлилось, но фондовые индикаторы остались в красной зоне. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Центробанк России (ЦБ РФ) рассчитал на 22 февраля курс доллара к рублю 76,77 руб./долл.

При этом волатильность рубля приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии коронавируса (тогда было 37,7%). Российская валюта обогнала по этому сомнительному показателю турецкую лиру. К вечеру 21 февраля волатильность достигала 33,97%, отмечает DW по данным биржевого терминала Bloomberg.

Видео дня

Растет курс доллара и в Беларуси, где Александр Лукашенко признал "независимость" т.н. "Л/ДНР". Нацбанк Беларуси установил курс доллара на уровне 2,59 бел. руб. Это еще не исторический максимум – он составил 2,68 бел. руб./долл. в апреле 2021 года.

Акции крупнейших российских компаний тоже обесцениваются, фондовый рынок в минусе. Так, индекс Московской биржи опустился еще на 5,31%. Акции Сбербанка России упали утром 22 февраля на 8,38%, соцсети VK – на 5,86%, "Яндекса" – на 4,23%, а "Газпрома" – на 2,15%. Накануне, 21 февраля, обвал акций достигал 26%.

Инвесторы избавляются от российских акций из-за того, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических формирований "ДНР" и "ЛНР". Соответствующие указы он подписал после своего обращения. Позднее были опубликованы указы, в которых говорится фактически о введении войск РФ на оккупированные территории Украины.

Это решение Путина осудил весь цивилизованный мир. Такое решение РФ усилило риск введения жестких санкций. К примеру, Великобритания намерена применить новый пакет санкций против России за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР". Ограничения вступят в силу уже сегодня, 22 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия собралась потратить 20 млрд долларов на "Л/ДНР" из средств налогоплательщиков. В местных СМИ распространяется информация, что на восстановление домов, инфраструктуры и дорог будет потрачено 1,5 трлн рублей.