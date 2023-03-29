ЕС возьмется за эффективность санкций против России: в Bloomberg узнали о новом плане девяти стран

Европейский Союз (ЕС) инициирует новый проект, который поможет повысить эффективность санкций, введенных против России. В проекте участвуют десять стран: Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания.

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Предполагается, что эти государства найдут пробелы и несоответствия в санкциях. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Новая инициатива рассматривается как предвестник создания общего органа ЕС по применению санкций. Однако пока что ответственность за реализацию санкций несут именно национальные правительства.

Предполагается, что проект будет действовать в течение двух лет, начиная примерно с июня 2023 года. По сути, это станет первым случаем, когда исполнительный орган ЕС поддерживает государства-члены в обеспечении соблюдения санкций в таком масштабе, отмечает агентство.

"Группа составит карту органов, отвечающих за замораживание активов... А Еврокомиссия предоставит экспертную оценку своей группы финансовых услуг и покроет расходы на дополнительную поддержку со стороны Совета Европы", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин признал, что введенные против страны санкции действуют. По его словам, уже в скором времени экономика РФ испытает негативное влияние ограничений. Хотя еще совсем недавно хозяин Кремля уверял, Россия только выиграла от разрыва связей с Западом.

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