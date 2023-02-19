Россияне начали массово покупать старые автомобили: на новые не хватает денег

Россияне резко сократили траты на покупку автомобилей: в 2022 году они снизились на 15%. Еще больше упали расходы на покупку новых авто – на 52%. При этом, что количество проданных новых автомобилей в РФ сократилось почти на 59%.

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Об этом рассказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: расходы же россиян на подержанные авто, напротив, увеличились – на 14%.

"В 2022 году доля подержанных авто составила почти 75% всех продаж, по сравнению с 55% в 2021 году. Теперь подавляющая часть российского автомобильного рынка – бюджетные "Лады" и "китайцы" для еще не сбежавшего условного "среднего класса", – сообщил нардеп.

При этом он подчеркнул: на этом фоне РФ намерена возродить производство "Москвича" советских времен. "Где они будут брать запчасти и электронику – пока загадочно молчат", – заметил Гетманцев.

Параллельно же с ростом покупок б/у автомобилей в России рекордно – "до самого низкого уровня с 1991 года" – сократилось производство собственных автомобилей. Причинами этого, по словам Гетманцева, являются:

остановка производства и продажа заводов западными производителями;

нехватка 80% запчастей, лаков и краски у местного автопрома.

В то же время санкции и связанное с ними ухудшение финансового состояния РФ вынудили ее власти продавать золото из Фонда национального благосостояния. Цель – покрытие дефицита бюджета. В январе было продано 3,6 т драгоценного металла.

Более того, начиная с октября, Россия ежемесячно изымает из него 4-5 млрд долларов для пополнения своего бюджета. Причина – вызванный санкциями финансовый стресс экономики страны.

Как рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко, несмотря на то, что по итогам 2022 года падение ВВП России составит недостаточные для обрушения ее экономики 4,5-5%, изъятие средств из Фонда национального благосостояния свидетельствует об эффективности санкций.

"Санкции – это мягкий инструмент. ... [Но] мы уже отчетливо прослеживаем признаки финансового стресса государства-террориста", – объяснила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне новых санкций против России ее валюта – рубль – упала до минимума с апреля-2022. 17 февраля она подешевела на 0,4%, до 75,15 рубля за доллар.

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