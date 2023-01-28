Россияне массово выводят деньги из страны: переводы в Грузию, Казахстан взлетели 

Россияне перевели рекордное количество средств в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию. А те страны, куда могут выезжать граждане РФ без препятствий и куда возможно переводить средства.

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Как сообщает РБК, в Казахстан в 2022 году перевели $775,4 млн. Это рекордная цифра за весь период наблюдения за статистикой.

В Грузию перевели $2 млрд, это рекордная отметка за 12 лет. Значительно больше средств ($14,5 млрд) отправили в Узбекистан. За год цифра увеличилась в 2,6 раза. Уровень переводов в Армению взлетел в четыре раза и взлетел до $3,1 млрд.

"По оценкам Федеральной таможенной службы РФ, с июля по сентябрь прошлого года число выездов россиян за границу достигло 9,7 млн, показатель увеличился почти вдвое: за апрель-июнь он был на уровне 5 млн", – говорится в публикации.

Отметим, развязанная Кремлем война против Украины привела к тому, что Россия утратила рычаги влияния на мировую экономику, выражавшиеся, прежде всего, в ее энергетической мощи. В частности, Европа смогла найти новых поставщиков газа – тогда как у самой РФ не получается найти новые и соразмерные рынки сбыта. А введение ограничения цен на российскую нефть привело к тому, что рынок стал ориентироваться на покупателей, а не на продавцов. В связи с чем нефтяное влияние РФ также уменьшилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, начиная с октября Россия ежемесячно изымает из Фонда национального благосостояния 4-5 млрд долларов для пополнения своего бюджета. Причина – вызванный санкциями финансовый стресс для экономики страны.

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