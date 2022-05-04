Россиянам грозит тотальный запрет на покупку квартир и вилл в Европе

В шестой пакет санкций ЕС добавили запрет на сделки с недвижимостью с физическими и юридическими лицами из России. По сути, это запрет россиянам покупать квадратные метры на территории Евросоюза.

Инициатором стала Европейская комиссия. Об этом со ссылкой на юридический документ сообщил Bloomberg.

Запрет будет распространяться на россиян, которые не являются гражданами ЕС и не имеют вида на жительство в странах-членах ЕС. Такие физлица смогут по-прежнему покупать недвижимость. Однако исключение не коснется тех, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

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"Запрет является частью последнего шага ЕС по нанесению удара по российскому государству и олигархам... План должен быть одобрен государствами-членами ЕС на этой неделе. Прежде чем он вступит в силу, в него могут быть внесены изменения", – отметило агентство.

В целом шестой пакет европейских санкций против России предусматривает не только нефтяное эмбарго, но и отключение от SWIFT трех российских банков. В их число точно попадет Сбербанк. Двумя другими финучреждениями, вероятно, станут Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Также грядет отключение трех российских пропагандистских каналов в ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 мая постоянные представители ЕС не смогли прийти к соглашению о введении запрета на импорт российской нефти. В ходе обсуждения, по данным СМИ, против эмбарго выступили Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. Переговоры о деталях и механизме нефтяного эмбарго продолжатся 5 мая.